Am Galgenwasen scheiden sich die Geister

Ihren Unmut über fehlende Fortschritte bei der seit langem beschlossenen Sanierung der Wohngebäude am Galgenwasen und in der Breslauer Straße äußerten die Anwohner auf der Bürgerversammlung im Stadtteilzentrum Siedlung.

Sachstand vorgestellt

Ausgangspunkt der Diskussion waren die Ausführungen von Bauamtsleiter Oliver Graumann zum aktuellen Stand zur Sanierung der Wohngebäude am Galgenwasen. Der Stadtrat hatte die Sanierung am 4. Mai beschlossen. Die Planungen würden derzeit vertieft, um noch in diesem Jahr für die ersten beiden Wohngebäude die Baugenehmigung beantragen zu können. Eine ausführliche Information der An- und Bewohner werde noch erfolgen. Einen Zeitplan für die Sanierung der Gebäude könne er aber nicht nennen.

Nicht über die Köpfe hinweg sanieren

Das weitere Vorgehen hänge unter anderem von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, den Fördergeldern und der Zusammenarbeit mit den Mietern ab. „Wir können nicht über deren Köpfe hinweg sanieren“, erklärte Graumann. Zur schnellen Bereitstellung von Wohnraum würden in zwei Gebäuden freie Wohnungen mit einer einfachen Instandsetzung in einem bewohnbaren Zustand gebracht werden. Für zwei Einheiten sei dies vor kurzem abgeschlossen worden.

Entscheidung im Stadtrat

Am 16. November müsse der Stadtrat nun entscheiden, ob über die veranschlagten Kosten von 15 000 Euro hinaus weitere Arbeiten durchgeführt werden sollen. Danach könnten beide Wohnungen wieder vermietet werden. Für die Gesamtsanierung spiele das aber keine Rolle.

Fortschritte vermisst

Obwohl Graumann den Abriss und Neubau der Wohngebäude in der Breslauer Straße als eigenes Thema behandeln wollte, äußerten die Siedler auch hier ihren Ärger über die fehlenden Fortschritte. Schließlich seien die maroden Gebäude von der Bundesstraße sichtbar und würden einen schlechten ersten Eindruck der Siedlung-Nord vermitteln. Ob Stadt und Stadtrat darauf warten würden, dass die größtenteils entmieteten Gebäude in sich zusammenfallen, wurde Müller gefragt. Schließlich sei es unbestritten, dass preisgünstiger Wohnraum fehle. Das Stadtoberhaupt begründete die zeitlichen Ablauf damit, dass allen Mietern zunächst eine dreijährige Frist zugestanden worden war, die Planung europaweit ausgeschrieben werden musste, Entwürfe vorgestellt und einer davon ausgewählt wurde.

Nicht von heute auf morgen

Auf die Nachfrage, weshalb trotzdem noch nichts passiert sei, erklärte Graumann, dass es möglich gewesen wäre, ein Gebäude nach dem anderen zu entmieten, abzureißen und neuzubauen, doch sei diese Möglichkeit nicht mehr verfolgt worden, da sich die Stadt für ein Gesamtkonzept entschieden habe. „Das geht nicht von heute auf morgen“, bat der Bauamtsleiter um Verständnis. Aktueller Stand sei hier, dass die Pläne so vorbereitet werden, um sie bei der Regierung für eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus einreichen zu können. Geplant sind 60 Wohnungen.

Weiteres Thema: Ärztemangel

Zur Sprache kam der Ärztemangel in der Siedlung. Dass ein Antrag auf ein Ärztehaus im Stadtrat am 28. September abgelehnt wurde, stieß auf Unverständnis. Müller legte die Hintergründe dar. Es habe parallel einen Beschluss der Bau GmbH gegeben, dass die Neubebauung der Breslauer Straße eine Gemeinschaftspraxis für zwei bis drei Ärzte umfasse. Die Praxis könnte direkt an der Kreuzung von Texasweg und Breslauer Straße entstehen. Der gestellte Antrag sei deshalb überflüssig gewesen. Müller räumte aber ein, dass es scheinbar schwierig sei, Ärzte für die geplante Praxis zu begeistern, obwohl die Stadt auf deren Wünsche bei der Gestaltung eingehen wolle.