Alter Wildzaun sorgt für Aufregung

Da muss schon schweres Geschütz aufgefahren werden, um den Großlangheimer Bürgermeister Karl Höchner aus der Ruhe zu bringen. Ein solches war der von Stadtförster Rainer Fell unterschriebene Brief der Stadt Iphofen, den Höchner in der Ratssitzung am Dienstagabend verlas. Dabei ging es um einen alten Wildzaun zwischen dem Wald am Nordhang des Schwanbergs und der Weinlage „Wachhügel“.

In dem Schreiben verweist die Stadt Iphofen darauf, dass sie Waldflächen des Fürsten Castell-Rüdenhausen am Schwanberg erworben habe und an der Grenzlinie zwischen Wald und Weinbergen noch die Überreste des alten Wildzauns stehen. „Unbrauchbare und nicht mehr notwendige Zäune sind Abfall und müssen abgebaut und sachgerecht entsorgt werden“, heißt es in dem Schreiben.

Eine Gefahr für Menschen und Tiere

Da die löchrigen Zaunreste nicht mehr dicht, für die Wildabwehr unbrauchbar und in vielen Fällen eingewachsen seien, stellen sie eine Gefahr für Mensch und Tier dar. „Auch aus Gründen des Tierschutzes ist der Abbau angesagt, wir bitten Sie, für den pflichtgemäßen Abbau zu sorgen“, so der weitere Text.

Was den Bürgermeister auf die Palme brachte, war der letzte Absatz, in dem angekündigt wird, dass die Altlast bei der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt werde, falls es der Gemeinde Großlangheim nicht möglich sei, die Arbeiten durchzuführen.

„So nicht, das ist unerhört“, machte Bürgermeister Höchner seinem Ärger Luft. Er stellte klar, dass der Zaun keine Altlast darstelle, da er nach wie vor benötigt werde, um das Wild aus dem Schwanbergwald vom Einwechseln in die Weinberge abzuhalten: „Da gibt es seit Jahren Beschwerden der Winzer wegen der Schäden durch die Wildschweine“, sagte Höchner. Dass der Zaun zum größten Teil eingewachsen sei, liege auch daran, dass auch von der Nachbarseite nichts unternommen wurde, um den Bewuchs zu verhindern, „auch das kann man als Schaden bezeichnen“.

Schäden auch durch Holztransport

Oskar Saum berichtete, dass er zusammen mit Herbert Schmitt den Zaun repariert habe. Dabei habe sich gezeigt, dass auch Schäden durch Holztransport aus dem Schwanbergwald entstanden seien. Über die Problematik des alten Wildzauns habe er sich mit dem Stadtförster schon auf einer Sitzung des Jagdbeirats unterhalten, „aber neue Nachbarn sollten nicht gleich aufeinander losgehen“, meinte Herbert Pfriem. Er schlug vor, erst einmal den Laubfall im Herbst abzuwarten und dann eine Entscheidung zu treffen „und es wäre sinnvoll, den Zaun wieder zu schließen.“ Sonderkulturen, so auch Weinberge, seien nicht wildschadenspflichtig.

Ein Beschluss zum Zaun wurde nicht gefasst, Bürgermeister Höchner wird den Brief erst beantworten.