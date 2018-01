Alter schützt vor Reggae nicht

Ganz sicher sind sie sich nicht. Aber ihre Vermutung dürfte nicht weit von der Wahrheit entfernt sein. „Wir sind wohl die älteste weiße Reggae-Band in Deutschland“, sagt Roland Richter. „Echte Freaks halt“, ergänzt Jessy Kressmann. Die „Freaks“ haben vor 37 Jahren mit dem Musikmachen angefangen. Ans Aufhören denken sie noch lange nicht.

Der Weg ist verwinkelt, durch die Produktionshalle geht es die erste Holztreppe hinauf, am Brotzeitraum vorbei und noch ein paar knarzige Holzstufen weiter. Direkt unterm Dach der Schreinerei Frank liegt er, der Proberaum, der in der Region seinesgleichen suchen dürfte. „Selbst ausgebaut“, sagt Siggi Frank nicht ohne Stolz. Der Etwashäuser Schreinermeister hat seiner Band diesen Raum spendiert. 1984 war das. Da haben die „Illegals“ schon vier Jahre lang die Bühnen Frankens gerockt – oder präziser gesagt: gereggaet.

Die Proben glichen bis dahin allerdings einer Odyssee: Im Wohnzimmer von Roland Richter in Mainsondheim fing alles an, im Keller der Gaststätte „Himmelsleiter“, in der Alten Mälzerei in Kitzingen und in der Drachengrotte in Sulzfeld hatten sie für kurze Zeiten einen Unterschlupf finden können. Dann kam sie, die lang ersehnte Dauerlösung: die musikalische Heimat unterm Etwashäuser Himmel.

Die einzige Auflage von Siggi Frank zeugt davon, was die Band damals ausmachte und bis heute ausmacht: Alle sollten mit anpacken, den Raum gemeinsam ausbauen. Drei Lagen Dämmung, drei Lagen Spanplatten, ein paar Kubikmeter Sand im Boden und einige Wochen später hatten die „Illegals“ ihren Proberaum ausgebaut – nicht immer zur Freude der Anlieger. „Vor 30 Jahren haben sich die Nachbarn noch richtig beschwert“, erinnert sich Jessy Kressmann. „Da haben wir an guten Abenden ja auch bis Sonnenaufgang gespielt“, meint Peter Hemmerlein. Jetzt ist in der Regel um 23.30 Uhr Schluss. „Wir werden halt auch nicht jünger“, kommentiert Roland Richter.

Zusammen mit Claus Richter, Harald Holl und Helmut Röder bildete Jessy Kressmann die allererste Formation. Seither haben die „Illegals“ viele gute Musiker kommen und gehen gesehen. Klaus Funke, Jochen Brunsch, Veit Plietz und viele andere haben den Reggae in ihrem Namen in Franken und darüber hinaus verbreitet.

Den letzten herben Verlust mussten die „Illegals“ im Juni dieses Jahres hinnehmen, als Helmut Röder überraschend starb. „Er war gerade in den Anfangszeiten unsere treibende Kraft“, erinnert sich Roland Richter. Die meisten Songs stammten aus seiner Feder, die Texte hat er selbst geschrieben, die Melodien komponiert. „In den letzten sechs Monaten seines Lebens hatte er noch mal eine richtige Schaffensphase“, sagt sein Sohn Stefan. Der stand beim letzten gemeinsamen Gig – ausgerechnet einer Beerdigung – mit auf der Bühne, weil ein Sänger ausgefallen war. Zufall oder Bestimmung? Stefan Röder zuckt die Schultern. Er ist der Band jedenfalls treu geblieben, kommt zu den wöchentlichen Proben und stand auch beim ersten Konzert nach dem Tod seines Vaters auf der Bühne. „Er senkt unseren Altersdurchschnitt um ein Vielfaches“, freut sich Peter Hemmerlein und grinst. „Und die Mädels haben endlich wieder was zum Schauen.“

Von Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre starteten die „Illegals“ richtig durch. Sie spielten vor tausenden Fans in Nürnberg, Passau oder Heilbronn und traten bei skurrilen Veranstaltungen wie der ersten deutschen Hanf-Messe auf. „Wir spielten da mitten in einem Hanf-Feld“, erinnert sich Jessy Kressmann. „Der Geruch hat uns fast umgehauen.“

Egal wo und wie: Das Publikum reagiert immer gleich. „Spätestens beim zweiten Lied kommen die Leute auf die Tanzfläche“, sagt Siggi Frank. Und die verlassen sie bis zum Ende des Konzertes nicht mehr.

Rund 50 eigene Lieder haben die „Illegals“ im Lauf ihres Bestehens geschrieben. Immer Reggae, aber immer ein wenig anders. „Es gibt so viele Spielarten“, weiß Andreas Leins. Jazzig, bluesig, funkig, mit Einflüssen aus der Karibik, den USA oder England. „Es ist eine große Szene“, sagt der Keyboarder. „Aber es ist immer Reggae“, ergänzt Kressmann.

Der Sound hatte es ihm schon Ende der 70er Jahre angetan. „Als ich Bob Marley zum ersten Mal im Radio hörte, hat es mich gleich gepackt“, erinnert er sich. Der eingängige Rhythmus hat ihn seither nicht losgelassen. „Anfangs haben wir Marley-Songs gecovert, aber schnell auch eigene Lieder gemacht“, erinnert er sich. Helmut Röder war der Taktgeber, hatte da schon einige Monate auf Jamaika verbracht. Bei seiner Rückkehr hatte er die einschlägigen Platten mit im Gepäck.

Immer wieder kehrte er nach Jamaika zurück, lebte zeitweilig auch in Marokko und zehn Jahre in den USA. „Er war ein Freigeist“, erinnert sich Roland Richter. „Er liebte die Unabhängigkeit.“ Und er liebte den Sound des Reggae – so wie heute sein Sohn Stefan. Dessen Statement hört sich an wie eine Liebeserklärung: „Reggae ist sofort tanzbar, die Musik immer ein Ausdruck der Seele. Das Alter der Musiker und ihrer Zuhörer spielt da überhaupt keine Rolle.“

Zwei bis drei Konzerte wollen die „Illegals“ noch pro Jahr spielen. Viel mehr schaffen sie nicht. Aus Zeitgründen, aber auch wegen der Energie. „Schon der Weg hinauf in unseren Proberaum kann ganz schön schlauchen“, sagt Peter Hemmerlein und grinst. Ein bisserl was geht aber immer – oder, um es mit Bob Marley auszudrücken: You have to keep on moving.

Die Illegals sind: Jessy Kressmann (Gesang, Percussion), Peter Hemmerlein (Schlagzeug), Siggi Frank (Bass), Andreas Leins (Keyboard/Gesang), Roland Richter (Gitarre), Kit Kiesel (Saxophon/Gesang) und Stefan Röder (Gitarre/Gesang).