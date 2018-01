Alte Kerzen neu genutzt

Johann Schlosser ist ein Tüftler. Das sieht man schon an seinen Arbeitsgeräten. Ein Kartoffeldämpfer steht in seinem ehemaligen Schweinestall, eine Fritteuse, eine Lackierstraße und eine Futterschneidemaschine. Ebenso außergewöhnlich ist das, was er damit herstellt: Er produziert umweltfreundliche Anzünder aus Holzwolle und Kerzenwachs.

Es ist kühl in dem großen Gebäude in Burggrub, einem kleinen Ortsteil von Geiselwind, direkt an der Landkreisgrenze Richtung Bamberg gelegen, in dem Johann Schlosser seiner Arbeit nachgeht. Dicht aneinandergereiht hängen dicke lange Schnüre an einer Vorrichtung unter der Decke. Ein ungewöhnlicher Geruch steigt in die Nase. Nicht unangenehm, im Gegenteil. Es duftet gut im ehemaligen Schweinestall, den der Burggruber zu seiner Werkstatt umfunktioniert hat. Weit über zehn Jahre ist es schon her, dass hier die Idee für seinen Betrieb entstand.

Die Schwester hat es ausprobiert

26 Jahre lang hatte Johann Schlosser in einer Holzwollefabrik gearbeitet. Bis er eines Tages feststellte, dass es nicht mehr das war, was er eigentlich wollte. Er hat mit dieser Arbeit aufgehört, anderes ausprobiert, dann eine Ich-AG gegründet. Erst hat er Seile aus Holzwolle gefertigt, dann kam ihm die Idee mit den Anzündern. Man könnte, so überlegte er sich, die Holzwolle mit Wachs tränken und damit den Ofen anzünden. Erste „Kundin“ war seine Schwester, dann kamen Freunde und Bekannte hinzu, der Kreis wurde größer. Heute fertigt er die Anzünder tausendfach. Material für 15 000 Stück taucht er am Tag, so schätzt er, doch die müssen ja dann noch geschnitten und verpackt werden.

Ein Bekannter kommt in den Stall, während Johann Schlosser von den Anfängen seines Betriebes erzählt. Er bringt eine Tüte mit Kerzenresten vorbei. Das machen viele seiner Kunden. Sie wissen, dass die alten Kerzen, die sie selbst nicht mehr nutzen, bei Schlosser nicht im Müll landen, sondern wiederverwertet werden. Im Gegenzug nehmen viele dann Anzünder mit, doch heute winkt der Kunde ab. Er ist noch gut versorgt.

Kerzenreste aus normalen Haushalten, aber auch aus verschiedenen Kirchengemeinden sind die Grundlage für Schlossers Ofenanzünder. Aus dem Kiliansdom hat er früher viele Kerzenreste gekommen, häufig waren die Opferkerzen kaum abgebrannt, als sie schon wieder Platz machen mussten für die nächsten. Doch die Kerzenreste reichen längst nicht mehr für die Produktion in Burggrub. Dicke Wachsplatten aus einer Kerzenfabrik lagern zudem in der Werkstatt. Sie stammen aus der Herstellung von Duftkerzen – was den Geruch erklärt, der im ehemaligen Schweinestall hängt. „Ein Kunde hat mir mal erzählt, dass er die Anzünder ins Auto legt, weil er findet, dass sie so gut riechen“, erzählt der 59-Jährige lachend.

Eigentlich aber werden sie natürlich für ihren ursprünglichen Zweck verwendet: Man zündet den Ofen damit an. Fünfeinhalb, sechs Zentimeter lang und mehrere Zentimeter im Durchmesser sind die Teile, die Schlosser in Papiertüten oder schlichte braune Kartons verpackt. Farbe oder aufwändiges Design ist ihm dabei für die Verpackung nicht wichtig, das würde dem Wort „umweltfreundlich“ widersprechen, das auf jedem Karton und jeder Tüte steht.

Zum Umwelt- und Recycling-Gedanken, der ihm so wichtig ist, passen die Geräte, die der Burggruber zur Fertigung benutzt. Sie sind alle gebraucht, waren eigentlich für einen anderen Zweck bestimmt.

Erste Station bei der Produktion ist der Kartoffeldämpfer. Dort kommen die Wachsreste hinein, werden auf 50 Grad erhitzt. Dann wird das flüssige Wachs abgegossen, Docht, Metallplättchen, Deko oder andere Störstoffe kann Schlosser so herausfiltern. Das flüssige Wachs oder die reinen Wachsplatten kommen als nächstes in die alte Gastronomiefritteuse. Es ist nicht die erste, die im Stall steht. Erst hat er es mit einer normalen Haushaltsfritteuse versucht, aber die hat nicht lange gehalten. Die große Fritteuse ist besser geeignet, dort wird das Wachs auf 150 Grad erhitzt.

In diese Masse taucht er die dicken Schnüre aus Holzwolle. Sie stammt aus Wasserberndorf, der Holzwollefabrik im Nachbarort, in der Schlosser einst gearbeitet hat. Ganz kurz nur verschwinden die Schnüre im Wachs, sonst saugen sie zu viel auf. „Dann wird das Wachs im Ofen nur flüssig und läuft darin herum“, erklärt der 59-Jährige. Also verwendet er nur so viel, wie es braucht, damit die Anzünder gut funktionieren. Acht bis zehn Minuten brennt jedes Stück dann später im Ofen.

Die langen Schnüre werden an der Lackierstraße aufgehängt, die quer durch den Stall führt. Je nach Temperatur brauchen sie einige Stunden oder Tage zum Trocknen, dann schneidet Schlosser sie mit der Futtermittelschneidemaschine in kleine Stücke. Auch hier hat er erst Erfahrungen sammeln müssen. „Zuerst habe ich eine Brotmaschine genommen. aber die war nach einer Stunde kaputt.“ Mit der Maschine aus der Landwirtschaft funktioniert es besser. Die hat der Tüftler ebenfalls extra für seine Zwecke umgebaut.

Auf Märkten und in Dorfläden

Lief die Vermarktung anfangs über Mund-zu-Mund-Propaganda, hat sich der Hersteller inzwischen einen Namen gemacht. Er ist bei Märkten, Festen und Kirchweihen von Veitshöchheim bis Neustadt/Aisch vertreten, verkauft vom eigenen Hof ab, aber auch in Dorfläden, Bäckereien, Gärtnereien und Hofläden in der Region und versendet an Kunden in ganz Deutschland. Um die Nachfrage zu decken, steht er nicht nur jetzt im Winter im Stall, sondern das ganze Jahr über, auch bei hohen Temperaturen im Sommer, wenn es nicht ganz so angenehm ist, an der heißen Fritteuse zu arbeiten. Aber schließlich muss das Lager voll sein, bevor der nächste Winter naht. Damit die Kunden schon bei den ersten Märkten im September ihren Jahresvorrat mitnehmen können.

Johann Schlosser verkauft seine Produkte auf Märkten und in Dorfläden in der Region sowie ab Hof, Burggrub 7, Tel. 09555/312.