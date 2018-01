Altbürgermeister Fischer feierte 85. Geburtstag

Heinrich Fischer aus Segnitz feierte am Dienstag seinen 85. Geburtstag. Geboren wurde der Altbürgermeister des Gärtnerdorfs am 20. Dezember 1931 in Langenfeld bei Neustadt/Aisch.



Nach dem Abitur studierte Fischer Jura in Erlangen und in Würzburg. Nach der Referendarzeit wurde er 1965 in den Bundesdienst beim Arbeitsamt übernommen, war dort anfangs beim Landesarbeitsamt in Nürnberg, anschließend am Arbeitsamt Schweinfurt als Sachgebietsleiter und stellvertretender Vorsitzender tätig, wechselte dann bis zur Pensionierung in gleicher Funktion nach Würzburg.

1966 das erste Mal zum Bürgermeister gewählt

1961 heiratete Fischer Horstlinde Schlerf aus Schweinfurt, mit der er zwei Kinder hat. 1964 bauten die Fischers ein Haus in Segnitz und nur zwei Jahre später, 1966, wurde Heinrich Fischer erstmals zum Bürgermeister gewählt. Damals gab es in Segnitz die erste Organisation der Freien Wähler im Altlandkreis Kitzingen.

36 Jahre lang prägte Heinrich Fischer als Bürgermeister die Gemeinde Segnitz. „1966 gab es noch keine Kanalisation in Segnitz“, erzählt Fischer und auch davon, wie er über Umwege zu Zuschüssen für den Bau von Kanälen in Segnitz kam.



In der Amtszeit von Fischer wurde Segnitz auch an die Fernwasserversorgung angeschlossen, das Rathaus wurde bis auf die Kanzlei saniert, Segnitz an die Kläranlage in Ochsenfurt angeschlossen, die Ortsstraßen wurden ausgebaut, Baugebiete ausgewiesen, Kinderspielplätze gebaut und der erste Schritt zur Arsensanierung gemacht.

Stolz auf das Erreichte

Stolz ist der Jubilar heute noch darauf, dass es ihm gelang, bei der Gebietsreform die Selbstständigkeit der Gemeinde zu erhalten. Trotz aller Aktivitäten, zu denen auch die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit gehörte, hinterließ Fischer geordnete Gemeindefinanzen: „Als ich angefangen habe, hat Segnitz kein Geld gehabt, am Ende waren es 1,7 Millionen Mark.“

Für seine Verdienste wurde Fischer mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze und Silber, mit dem Bundesverdienstkreuz, mit dem Ehrenring der Gemeinde Segnitz und dem Titel Altbürgermeister ausgezeichnet.

Familienhund als wichtiger Begleiter

Eines der Rezepte für seine Fitness: Bewegung. Jeden Tag spazieren gehen, wobei der Familienhund ein wichtiger Begleiter ist. Zum Geburtstag gratulierten neben der Familie auch Bürgermeisterin Marlene Bauer und stellvertretender Landrat Paul Streng.