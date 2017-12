Alles hängt mit allem zusammen

BNE. Wieder so eine Abkürzung. Sie steht für einen sperrigen Begriff: Bildung für Nachhaltige Entwicklung. In einem Satz auf den Punkt zu bringen, worum es geht, ist schwierig. Dabei wäre das wichtig, denn es betrifft jeden Menschen. Auf der ganzen Welt.

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen 2015 in ihrer Agenda 2030 verabschiedet. Es geht um die Bekämpfung von Hunger und Armut, um Gesundheit, um hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, menschenwürdige Arbeit. Um den Klimaschutz, die Meere, die Landnutzung, um Frieden, nachhaltigen Konsum und mehr.

Es sind große Aufgaben. Sie sind vermeintlich zu groß für den „kleinen Bürger“. Er überlässt es gerne „denen da oben“, der Politik, in manchen Punkten auch der Wirtschaft, die Aufgaben anzugehen und die Probleme zu lösen. Weil die ja das Fachwissen haben. Zumal viele denken, ein Einzelner könne sowieso nichts ausrichten.

Doch so einfach ist es nicht. Jeder Mensch handelt nachhaltig oder eben nicht – und das jeden Tag, in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Dorf. Auch im Landkreis Kitzingen.

Seit November gibt es im Landkreis Kitzingen eine BNE-Koordinatorin. Bei der Vorstellung von Juliane Amend im Zuge einer Gesprächsrunde mit der Presse im Landratsamt wird bei der Frage nach einer kurzen Definition für BNE schnell deutlich, wie umfassend das Thema ist. Es geht um weit mehr als um die klassische Umweltbildung. „Es geht auch um Generationengerechtigkeit“, sagt Maja Schmidt vom Regionalmanagement. Was bedeutet unser Tun für diejenigen, die nach uns kommen? „Man muss sich bewusst sein, was man mit seinem Leben an- und ausrichtet, und versuchen, die Dinge zu erhalten“, erklärt Pressesprecherin Corinna Petzold. „Es geht darum, den Wandel zu gestalten“, fügt Mechthild Engert, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, an. „Man muss die Menschen befähigen, Entscheidungen zu fällen“, meint Dr. Michael Köber, Abteilungsleiter Baurecht und Umwelt. Alle miteinander haben sie recht.

BNE will, so hat es die Deutsche Unesco-Kommission formuliert, „Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen und es jedem Einzelnen ermöglichen, die Auswirkungen des einzelnen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen“. Die Kitzinger BNE-Koordinatorin Juliane Amend drückt es einfacher aus. „Der Mensch muss wissen, welche Konsequenzen sein Handeln hat.“ Sie veranschaulicht das an einem einfachen Beispiel. Demjenigen, der ihn im Vorbeigehen trinkt, bringt ein Coffee to go fünf Minuten Genuss. Aber durch den Becher fällt Müll an und es werden Ressourcen verbraucht. „Der eine Becher....“, mag jetzt der Kaffeefreund denken. Wer sich aber bewusst macht, dass alleine in Deutschland stündlich 320 000 Papp–Becher im Müll landen – knapp drei Milliarden Becher im Jahr – erkennt das Ausmaß des Problems. Dazu kommt: Für die Produktion eines 0,3 Liter-Bechers wird laut Deutscher Umwelthilfe mehr als ein halber Liter Wasser verbraucht. Er hat also sehr wohl Auswirkungen, dieser eine Becher.

Andere Themen sind weit komplexer. Das eigene Tun hat auch Konsequenzen für Menschen, die in weit entfernten Ländern leben. Der Kauf von Kleidung, die unter gesundheitsgefährdeten Bedingungen in Fernost gefertigt wurden. Der Konsum einer tropischen Frucht. Die Nutzung des Stroms, der in andern Ländern erzeugt wird. Es geht bei der BNE deshalb auch um den Blick über den Tellerrand, wie es Maja Schmidt ausdrückt. Denn, wie Michael Köber sagt: „Alles hängt mit allem zusammen.“

Der Landkreis ist im Bereich BNE seit längerem aktiv. Es gab Treffen, es gab eine Steuerungsgruppe, es gab eine Bestandsaufnahme. Gemeinden, Institutionen und interessierte Bürger wurden einbezogen. Bei der Frage, welche Angebote und Aktivitäten es schon gibt, haben sich drei große Partner herauskristallisiert: die Volkshochschule, die Abtei Münsterschwarzach und das Geistliche Zentrum Schwanberg. Dazu kommen eine ganze Reihe weiterer Stellen, Vereine und Organisationen. Die Stellen vernetzen, die Maßnahmen bündeln, das Angebot stärken, das ist nun das nächste Ziel. Unter Leitung von Juliane Amend sollen erste Maßnahmen geplant werden. Zum Beispiel Vortragsabende, wie es sie im Rahmen der Konversion zum Thema Energie gab. BNE-Zielgruppe sind vor allem Erwachsene. Sie sollen durch Vorträge, Projekte und Informationen sensibilisiert werden, über die Konsequenzen ihres Tuns nachzudenken und es bestensfalls hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört die Einrichtung einer BNE-Station als zentralem Anlaufpunkt sowohl für Anbieter als auch für die Nutzer, die Bürger, Schulen, Gruppen oder Vereine. Wo diese Station entstehen soll, ist noch offen. Juliane Amend wird die Gemeinden, die interessiert sind, die BNE-Station einzurichten, am 16. Januar bei einer Informationsveranstaltung über die Auswahlkriterien genauer unterrichten. Zu enge Vorgaben will der Landkreis möglichen Kooperationspartnern dabei nicht machen. Es kann sich um ein bestehendes Gebäude handeln, das umgenutzt wird, um einen Neubau oder aber die Station wird an eine bereits bestehende Einrichtung angegliedert. Corinna Petzold setzt auf das Engagement der Gemeinden: „Wir hoffen auf viele Rückmeldungen und Ideen.“