MARKTBREIT 27.10.2017

Alle Reifen an BMW zerstochen

In der Zeit von Montag- bis Mittwochmittag zerstach ein Unbekannter an einem in der Bachgasse in Marktbreit geparkten blauen BMW die vier Reifen. Schaden: 400 Euro, so die Polizei. Hinweise unter Tel. (0 93 21) 14 10.