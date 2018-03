Alle für einen

65 Privatleute unter einen Hut zu bringen – das ist eine Aufgabe. Bei der ersten Versammlung rauchten die Köpfe. Doch dann rauften sich die Besitzer kleiner Parzellen im Markt Einersheimer Bläserwald zusammen. Unter der Regie der Gemeinde sowie des Försters und Revierleiters Achim Volkamer entstand dort, wo die Traktoren bisher zum Teil über Privatgrund rumpelten, eine 1,4 Kilometer lange Forststraße. Kürzlich war Einweihungsfest.

Wenige Meter hinterm Neubauhof unterhalb der Ruine Speckfeld trafen sich die Anrainer. Von dort aus führt die Straße hinein in der Bläserwald, dessen Namensgeheimnis bei der Einweihung noch zu einem spannenden Thema werden sollte.

Zunächst formierte sich eine lange Prozession unter Regenschirmen, denn dicke Wolken spendeten jede Menge Weihwasser für den neuen Weg. Dieser wird für Fahrzeuge noch einige Wochen gesperrt bleiben, damit Untergrund, Trag-, Deck- und Verschleißschicht sich noch richtig setzen können. Rechtzeitig zur Holzerntezeit wird der Weg aber für Fahrzeuge bis 20 Tonnen befahrbar sein.

Für die Gesamtkosten von rund 60 000 Euro wird es eine 80-prozentige staatliche Förderung geben. Ein Teil der neu gebauten Strecke war zuvor schon öffentlich gewidmet, ein guter Teil war aber Privatgrund. „Da musste man drüber, wenn man keinen Hubschrauber hatte“, stellte Bürgermeister Herbert Volkamer nicht ohne Ironie fest. Es sei Zeit gewesen, für Ordnung in der Flur zu sorgen.

Während der „Erstbeschreitung“ der Forststraße stellten die Waldeigentümer dem Projektorganisator Achim Volkamer einige Fragen zu Details des Wegebaus. Volkamer erklärte, dass ein bereits existierender Weg auf den ersten 400 Metern nach dem Neubauhof erneuert wurde und im Anschluss daran eine etwa einen Kilometer lange Neubaustrecke in den Wald hinein entstand. Die Baufirma habe die trockenen Wetterphasen gut ausgenutzt und dem Weg in den vergangenen Wochen seinen Feinschliff gegeben. Der teils recht tiefe Muldengraben daneben sei sinnvoll, um das Wasser von der Straße abzuleiten und ein Aufweichen des Weges zu verhindern.

Bürgermeister Volkamer, der zur Einweihung auch seinen Iphöfer Amtskollegen Josef Mend begrüßte, dankte seinem Namensvetter Achim Volkamer, mit dem er nicht verwandt oder verschwägert ist, für die kompetente Bauleitung. „Ein paar Jahre zuvor war eine solche Gemeinschaftsaktion noch unvorstellbar.“ Umso schöner sei es nun, dass das Projekt Realität geworden ist und eine sinnvolle Forstwirtschaft ermöglicht. Damit der Bläserwald ein ruhiges Plätzchen bleibt und der Weg lange hält, wurde er als Sackgasse geplant und gebaut.

Nachdem alle Erstbegeher nach der kleinen Wanderung richtig nass waren, freuten sie sich auf eine Stärkung unterm Markt Einersheimer Bauhofdach. Bei Bratwurst und Getränken kam dort die Frage auf, warum der Bläserwald eigentlich Bläserwald heißt. Zahlreiche originelle Ideen machten die Runde.

Am Tag danach brachte schließlich der ortsansässige Historiker Franz Vogel Licht ins Dunkel der Geschichte: „Im Bläser“ werde auf historischen Dokumenten teilweise mit Doppel-s oder „ß“ geschrieben. „Es kommt vom mittelhochdeutschen Wort 'blass', was kahl oder gering bedeutet – gemeint ist lichter Laub- oder Eichenwald.“ Vogel weiß auch, wie es zur Parzellenbildung kam. Um 1790 teilte die Gemeinde das Bläserholz in 90 Teile auf – für alle Hausbesitzer in Markt Einerheim gab es eine Parzelle. Mittlerweile sind – durch Verkauf und Zusammenlegung – aus den 90 Teilen 65 geworden.