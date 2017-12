AKG verabschiedet 127 Abiturienten

Als größtes Gymnasium im Landkreis verabschiedete das Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen 127 Abiturienten aus dem Schulalltag.

Nach dem Abschlussgottesdienst in der Wallfahrtskirche betonte die Schulleiterin und Oberstudiendirektorin Margit Hofmann bei der traditionell in der Maintalhalle in Dettelbach abgehaltenen Entlassfeier, dass einige der Abiturienten die Prüfung und die Zeit vorher unter sehr schweren persönlichen Bedingungen absolvieren mussten und dafür besondere Anerkennung verdienten. Vier der Abiturienten erreichten die Traumnote 1,0 und 20 weitere hatten einen Notenschnitt zwischen 1,1 und 1,5.

Auf in den Alltag

Obwohl das Abitur in Bayern an 40 000 Absolventen verliehen werde, sei es kein Massenprodukt, sondern für jeden Einzelnen in seiner schulischen und persönlichen Bildung etwas ganz Besonderes, so Hofmann.

Nun gelte es jedoch, die Alltagsrealität kennen zu lernen. Für den weiteren Aufstieg werde Fitness, Ausdauer und perfekte Technik benötigt, unprofessionelles und schlecht vorbereitetes Auftreten an der Universität, beim dualen Studium sowie am Ausbildungs- und Arbeitsplatz werde nicht mehr akzeptiert, führte Hofmann aus. An die Eltern gerichtet, unterstrich die Schulleiterin, dass nun eine ganz wichtige Etappe der Kinder zu Ende gehe. Wie die Lehrer hätten die Eltern sich mit den Kindern gefreut und mit ihnen gelitten.

„Schön, dass ihr bei uns wart und wir euch begleiten durften“, merkte sie an und lobte die vielfältigen Aktivitäten, die der Jahrgang zeigte und mit seinem Auftreten in der Öffentlichkeit auch für das Armin-Knab-Gymnasium warb.

Auszeichnungen und Preise

Margit Hofmann überreichte Auszeichnungen und Preise an die Besten des Jahrgangs: Daisee Caudle, Magdalena Eckstein, Connie Engbring, Sophia Engert, Sophia Gkorogias, Lena Henkelmann, Vanessa Herold, Carina Hiebl, Kimberley Jambour, Eva Köhler, Lena Matthaei, Maximilian Mergenthaler, Marie Saul, Moritz Schober, Pia-Isabella Schürer, Thomas Winterstein und Paulina Zörner.

Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielt Connie Engbring, Johannes Herrmann bekam den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker und Sophia Gkorogias den Preis der Elisabeth-J.-Saal-Stiftung.

Für ihr musisches Engagement wurden Felix Achter, Magdalena Eckstein, Fabian Ekrutt, Carina Hiebl, Lena Matthei, Marie-Luise Scheckenbach, Kilian Schiebel und Sarah Schmidt gewürdigt.

In der Sport-Schulmannschaft Leichtathletik hat sich besonders Pascal Denninger hervorgetan. Honoriert wurde auch der Einsatz von Fabian Ekrutt und David Tyman in der Technik-AG.