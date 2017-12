Adventszeit in Nordheim hat begonnen

Für leuchtende Kinderaugen sorgte am Samstagabend das Nordheimer Christkind Christina Hohn (Hinten, Mitte) zur Eröffnung von Weihnachtsstraße und Weihnachtsdorf. An den Wochenenden bis Heiligabend warten auf die Besucher in Nordheim mehrere Veranstaltungen von örtlichen Weinbau- und sonstige Gewerbebetrieben. Alle Teilnehmer spenden gemeinsam für den Verein „Fortschritt Würzburg“, einer Tagesstätte zur Förderung von Menschen mit Schädigung des zentralen Nervensystems. Als Nordheimer Christkind eroberte Christina Hoh bei ihrem Auftritt schnell die Herzen der Besucher. Bürgermeister Guido Braun freute sich über den guten Zuspruch und dankte den Organisatoren der Weihnachtsstraße und des Weihnachtsdorfes, Hannelore Kram und Gerdi Molitor. Foto: Walter Braun