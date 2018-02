Acht Bauplätze entstehen in Kirchschönbach

Schon in seiner September-Sitzung hatte der Stadtrat Prichsenstadt beschlossen, das Baugebiet Krautäcker im Ortsteil Kirchschönbach wegen beitragsrechtlichen Problemen bei einer Teilerschließung zu trennen – in die beiden eigenständigen Bebauungspläne „Krautäcker I“ und „Krautäcker II“. Das wird nach einem erneuten Ratsbeschluss so kommen.

Die beiden Gebiete liegen unmittelbar nebeneinander, und es erschien dem Rat logisch, ein vereinfachtes Verfahren anzuwenden. Das aber, so erklärte Bürgermeister René Schlehr in der Ratssitzung am Donnerstagabend, sei wegen eben jenen beitragsrechtlichen Problemen nicht möglich. Die Folge: „Es sind zwei eigenständige neue vollständige Verfahren anzusetzen.“

Schlehr rechnet mit Kosten von gut 20000 Euro für beide Baugebiete. Und: bis beide Verfahren bis zur Erschließung abgeschlossen sind, kann frühestens im Frühjahr 2019 mit dem Baubeginn gerechnet werden.

Großer Redebedarf entstand im Rat wegen der Tatsache, dass es bei der Erschließung beider Baugebiete um eine Stichstraße mit mehreren Grundstücken auf beiden Seiten geht, „und da müssen wir am Ende der Straße aus verkehrsrechtlichen Gründen einen Wendehammer einrichten“, so Schlehr. Der müsse nicht unbedingt gepflastert werden, Schotter würde auch ausreichen. Der Bürgermeister stützt sich dabei auf Gespräche mit dem Wasserwirtschaftamt und dem Landratsamt. Es gebe keine Alternative zu zwei Bebauungsplänen.

In diesen beiden Baugebieten können acht Bauplätze geschaffen werden, zwei Bewerbungen lagen der Stadt schon vor. Eine davon ist zurückgezogen, da der Bauwerber nur eine unverbindliche Anfrage gestellt hatte, weil er noch andere Bauplätze in Aussicht gehabt habe. Unabhängig davon, dass es sich aktuell nur einen Bauwerber gibt, wollte der Rat dennoch die Pläne vorantreiben. „Stellen wir nur dann Bauplätze zur Verfügung, wenn jemand Interesse hat, hängen uns die umliegenden Gemeinden ab“, hatte sich Schlehr bereits in früheren Sitzungen geäußert.

Ob die Baugebiete jeweils ein separates Regenrückhaltebecken erhalten sollen, ist noch nicht geklärt. Einstimmig beschloss der Rat, das bisherige Baugebiet Krautäcker in zwei eigenständige Baugebiete zu trennen. Mit dem eigentlichen Baubeginn könne, so die leise Hoffnung Schlehrs, vielleicht schon Ende 2018 begonnen werden.