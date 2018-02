Abwasser-Gebühren: „Gerechte Verteilung“ angestrebt

Wie in Kleinlangheim und in Großlangheim wird auch in Wiesenbronn die Abwassergebühr künftig nach neuem Modus berechnet. Das sogenannte Splittingsystem soll in allen Gemeinden der

Gut besuchte Veranstaltung

Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großlangheim größtmögliche Fairness bringen.

Heinrich Schulte und Michael Häfner vom Kommunalberatungsbüro Dr. Schulte/Röder aus Veitshöchheim, Bürgermeisterin Doris Paul und VG-Geschäftsstellenleiter Bernhard Hornig informierten in einer gut besuchten Veranstaltung in der SV-Sporthalle über die neuen Gebühren, die ab Juli gelten sollen.

Es kann nicht sein, dass der Besitzer eines Einfamilienhauses und einer Grundfläche von rund 600 Quadratmetern in etwa so viel Abwassergebühr bezahlt wie der Betreiber eines

4500 Quadratmeter großen Discounters. An diesem Beispiel machte Schulte deutlich, dass die Aufteilung in Abwasser und Oberflächenwasser notwendig war und auch jahrelang von 1992 bis 2005 von den Verwaltungsgerichtshöfen behandelt wurde.

1,14 Euro je Kubikmeter Abwasser

Im Fall Wiesenbronns gehe es bei einem Abwasservolumen von etwa 47 300 Kubikmeter nun darum, rund 75000 Euro an jährlichen Kosten für die Abwasserbeseitigung umzurechnen, was nach dem bisherigen Schema 1,57 Euro pro Kubik ausmacht. Nach dem neuen Modus werden 1,14 Euro je Kubikmeter Abwasser berechnet. Und pro Quadratmeter versiegelter Fläche sind 12 Cent zu zahlen.

„Es gibt an diesem Mittwoch und am Donnerstag noch Gespräche über die versiegelten Flächen der verschiedenen Anwesen, denn nur was an Regenwasser eingeleitet wird, entscheidet über die Gebühr“, erklärte der Berater.

Schulte betonte, dass es nicht um eine zusätzliche Gebühr oder eine Gebührenerhöhung gehe, sondern um eine andere Art der Abrechnung und eine gerechtere Verteilung. „Es kommt kein zusätzlicher Euro in den Gemeindesäckel“, sagte er.

Die Berechnung

So kommt ein Grundstück mit rund 1000 Quadratmetern und einer versiegelten Fläche von 215 Quadratmetern zu einer etwas niedrigeren Gebühr als bisher. Etwas mehr müssen nach dem neuen Modus Grundstücksbesitzer bezahlen, die sehr große versiegelte Flächen haben, wie die Beispiele zeigten. Gesonderte Berechnungen gelten bei Zisternen.

In der Diskussionsrunde wurden die verschiedensten Fragen gestellt. So wollte ein Bürger wissen, warum derzeit 1,70 Euro pro Kubikmeter Abwasser verlangt werde. Das liege daran, dass für die Berechnung für 2016/17 noch keine Bescheide ergangen seien, antwortete VG-Geschäftsstellenleiter Hornig. Gegebenenfalls erfolge ein Ausgleich, sagte er.

Bürgermeisterin Paul wies darauf hin, dass die Gemeinde bei Neubaugebieten verpflichtet sei, ein Trennsystem zu installieren.