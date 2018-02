Abtswind: Männergesangsverein bereitet Liederabend vor

21 aktive Sänger, 43 passive und ein Ehrenmitglied hat der Sängerkranz 1861 Abtswind. Zusammen mit seiner Chorleiterin Ursula Zehnder bereitet sich der Männergesangverein derzeit auf den Liederabend am 13. Mai vor.

Bei der Jahresversammlung blickte der Vorsitzende Friedrich Herrmann optimistisch in die Zukunft des Männergesangvereins. Bewährt hätte sich die Einführung der zweiwöchentlichen Singstunde. Zur Zeit würde allerdings wegen des bevorstehenden Liederabends mit Ehrungen wöchentlich geprobt.

Neue Lieder dank neuer Leiterin

Ein Jahr ist nun Ursula Zehnder als Chorleiterin im Amt. „Wir vertragen uns“, sagte sie schmunzelnd, denn auch für sie war es eine Umstellung, „nur“ mit Männerstimmen zu arbeiten, dirigiert sie doch ebenfalls den Kirchenchor und den Chor „Song of Joy“. Mit seiner neuen Leiterin hatte sich der Chor an neue Lieder gewagt. In diesem Jahr will Ursula Zehnder unter anderem die Stimmbildung angehen.

Kulturgut verwalten

Da der bisherige stellvertretende Vorsitzende Bernd Vogler nicht mehr in Abtswind wohnt, hatte er sein Amt, das er neun Jahre lang ausübte, zur Verfügung gestellt. „Ich habe es immer als Aufgabe angesehen“, bekannte Vogler, schließlich verwalte der Gesangverein mit seinen Liedern auch ein Kulturgut. Einstimmig wählten die Chormitglieder für ein Jahr Helmut Wägelein zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Dann finden wieder turnusgemäß Neuwahlen statt.

Kassierer Holger Lenz regte an, das Klavier im Probensaal zu überholen und stimmen zu lassen. Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz dankte dem Gesangverein für die musikalische Bereicherung von Veranstaltungen der Gemeinde.