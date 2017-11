Abtauchen in die Geschichte

(-tl) Einen erlebnisreichen Nachmittag hatten Kinder und Erwachsene bei der Herbst-Wanderung der Wanderfreunde Geisberg Wiesenbronn in Kooperation mit dem Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land und der Volkshochschule Kitzingen verbracht. Wie es in einer Mitteilung heißt, führte die Exkursion mit Start am Seegarten in Wiesenbronn die Wanderfreunde Geisberg und Gäste zunächst zum Aussichtspunkt Schleifweg-Höhe mit Blick über die Kirchtürme von Kleinlangheim, Dimbach und Volkach zur Konstitutions-Säule in Gaibach. Die anschließende Fahrt erfolgte in Fahrgemeinschaften zum Schloss Gaibach und zu einer Führung von Monika Conrad. Der Konstitutions-Saal im Schloss und insbesondere die Kopie des Gemäldes von Peter Hess zur Grundsteinlegung der Konstitutions-Säule 1821 standen im Mittelpunkt des Interesses. Die Erklärungen zu den in umwälzenden Neuerungen im 19. Jahrhundert, sowohl im Baustil als auch in der Gartenkultur, wurden von den Teilnehmern mit Staunen und großer Aufmerksamkeit wahrgenommen. Eindrucksvoll zeigt beispielsweise die Umwandlung des Barockgartens am Schloss Gaibach zu einer aus England inspirierten „Ornamented Farm“ den beginnenden Wandel vom Feudalstaat zum Freistaat. Viel Spaß hatten die Teilnehmer am Fuß der Konstitutions-Säule bei der Nachahmung des zuvor im Schloss besichtigten Bildes von Peter Hess zur Grundsteinlegung. Im Mittelpunkt stand der ordengeschmückte Kronprinz und spätere König Ludwig I. Ergriffen von der Erhabenheit legt der Standesherr Graf Franz Erwein von Schönborn die Hand aufs Herz. Ergänzt wird der Bild-Mittelpunkt vom berühmten Hofbaumeister Leo Klenze. Die neu ernannten Reichsräte schwören Verfassungstreue, die Ehrengäste freuen sich und das Volk jubelt.