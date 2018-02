Abiturienten helfen Schulkindern in Sè

Die Wiesentheider Gymnasiasten haben eine schöne Schule, große Klassenzimmer und vor allem: Sie haben ordentliches Lernmaterial. Sie machen sich keine Sorgen um Schulgeld oder die Mittagsverpflegung, ihre Eltern sind in der Lage, all das zu finanzieren. Weil die diesjährigen Wiesentheider Abiturienten, wie schon ihre Vorgänger, wissen, dass dies nicht überall auf der Welt so ist, haben sie beschlossen, wie in den Vorjahren, die Kollekte aus ihrem Abschlussgottesdienst und die Kollekte des Weihnachtskonzertes in der Gerolzhöfer Stadtpfarrkirche, dem Partnerverein Gerolzhofen-Se für schulische Zwecke zu spenden. 850 Euro kamen heuer zusammen.

Se liegt in Benin, einem Land in Westafrika. Der Partnerverein unterstützt dort vor allem Waisenkinder, die das Schulgeld und das Mittagessen nicht aus der eigenen Tasche finanzieren können.

Ein Bewohner von Se nahm Spende entgegen

Antoine Hounhouenou, der jahrelang in Gerolzhofen bei dem mittlerweile gestorbenen Ehepaar Oemler lebte, konnte voller Freude die Spende aus den Händen von Kitzingens Landrätin Tamara Bischof entgegennehmen.

Er bedankte sich bei den Wiesentheider Schülern für ihre Großzügigkeit. Er nahm die Gelegenheit wahr sich und seine Heimatgemeinde vorzustellen. Auch er konnte durch Unterstützungen die Schule besuchen und später in Deutschland Germanistik studieren. Die Spende der Wiesentheider Gymnasiasten werde weiterhin für die armen Kinder in Se verwendet, sagte Karin Sauer, die Vorsitzende des Partnervereins. Dieser engagiert sich zusätzlich noch in einer weiteren Schule in Benin, die in dem Ort Zakpota steht.

Pulte, Stühle und Tische

Von der Spende des vergangenen Jahres konnten schon Pulte und Stühle für die Lehrer angeschafft werden, berichtete Sauer. Auf dem Zukunftsplan steht nun die Ausstattung eines Klassenzimmers mit Tischen und Stühlen. Karin Sauer bedankte sich bei den Abiturienten, die dazu beitragen, die Not in Se ein klein wenig zu lindern. Sie wisse zu schätzen, dass das Wiesentheider Landschulheim eine „bunte“ und offene Schule ist, die Austausch mit einer Schule in der Ukraine, der Tschechischen Republik, Frankreich und Israel pflegt. Gerade erst waren Schüler von der Mae-Boyer-Schule Jerusalem zu Gast im Landschulheim.