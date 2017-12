Abfuhrkalender 2017 wird verteilt

In diesen Tagen verteilten Austräger in den Orten im Landkreis Kitzingen den Müll-Abfuhrkalender für das kommende Jahr an die über 40 000 Haushalte.

Bis zu den Weihnachtsfeiertagen sollte jeder Haushalt einen Kalender bekommen haben, teilen die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen mit. Der Kalender wird wieder mit der Werbepost ausgetragen. Hier der Tipp aus dem Landratsamt: Da vor Weihnachten erfahrungsgemäß viele Sendungen im Briefkasten landen, sollte man seinen Poststapel genau durchschauen, damit der Kalender nicht aus Versehen gleich im Altpapier landet.

Der Müllkalender 2017 bietet wie gewohnt alle Abfuhrtermine der Restabfalltonne, Biotonne, Papiertonne und Gelben Säcke. Darüber hinaus finden sich auf dem Kalender die Termine der Problemabfall-, Kunststoff- und Reifensammlung für das kommende Jahr. Zusätzlich gibt es Informationen zu den Abfallanlagen im Landkreis und die Kontaktdaten der neuen Abfuhrfirma Knettenbrech + Gurdulic.

Die bislang geltenden Wochentage sowie der Turnus für die Rest-, Biomüll- und Papierbehälter und dem Gelben Sack ändern sich im nächsten Jahr nicht. Die Bürger können ihre Behälter am selben Wochentag wie bisher zur Abfuhr bereit stellen. Änderungen in Folge von Feiertagen sind im neuen Abfuhrkalender vermerkt, so die Abfallberater vom Landratsamt.

Die Zustellung der Abfallkalender übernimmt größtenteils wieder die Firma UFRA-Werbung aus Würzburg. Lediglich in Großlangheim, Kleinlangheim und Wiesenbronn verteilen die Gemeinden den Kalender.

Auch stehen die Abfuhrtermine fürs kommende Jahr in der Abfallwelt-App bereit. Die App der Abfallberater, die auch an die Müllabfuhr erinnert, hat mittlerweile schon mehr als 6600 Nutzer im Kreis Kitzingen. Die App gibt es kostenlos für Smartphones und Tablets, die mit iOS, Android und Windows Phone laufen.

Kontakt: Auf www.abfallwelt.de kann man sich seinen 2017er Kalender als PDF-Datei herunterladen oder bestellen.