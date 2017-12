Abfuhrkalender 2017 sind da

In den vergangenen Tagen sind die rund 40 000 neuen Müll-Abfuhrkalender für 2017 in den Briefkästen gelandet. Darauf weist die Abfallberatung und Landratsamt hin und teilt mit: Wer bei der Verteilaktion keinen Kalender erhalten hat, kann bei der Kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 9 2812 07 oder per E-Mail an abfall@kitzingen.de reklamieren.

Kalender downloaden

Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Unter www.abfallwelt.de kann man sich seinen 2017er Kalender als PDF-Datei herunterladen oder bestellen. „Zudem stehen die neuen Abfuhrtermine schon in der abfallwelt-App bereit“, so die Abfallberater am Landratsamt. Die App, die unter anderem zuverlässig an die Müllabfuhr erinnert, hat mittlerweile schon mehr als 6600 Nutzer im Kreis Kitzingen. Die App gibt es kostenlos für Smartphones und Tablets, die mit iOS, Android und Windows Phone laufen. Wie gewohnt liegen die jeweiligen Kalender auch bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Kreis Kitzingen aus, heißt es am Ende.