Landkreis Kitzingen/Buchbrunn

Doppel und Mitternachtspremiere von „Star Wars: Die letzten Jedi“

> im CINEWORLD Mainfrankenpark

> Es wird das Highlight des Jahres für alles Star Wars-Fans: Im

> CINEWORLD Mainfrankenpark läuft die Mitternachtspremiere von „Star

> Wars: Die letzten Jedi“ in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13.

> auf 14. Dezember, um 00.01 Uhr in 3D, 2D und der 3D-Originalfassung läuft! Bereits um 21 Uhr startet am Mittwoch, 13. Dezember, das Doppel mit „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ in 3D und der 2D-Originalfassung.

>

> Auf faszinierende und unerwartete Weise setzt „Star Wars: Die letzten Jedi“ die Handlung aus „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ fort. Im neuen epischen Abenteuer der Skywalker-Saga werden uralte Mysterien der Macht entschlüsselt und erschütternde Enthüllungen aus der Vergangenheit kommen ans Tageslicht.

>

>„Star Wars: Die letzten Jedi“ spielen bekannte und neue Helden: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong?o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern und Benicio Del Toro gehören zur eindrucksvollen Besetzung des Films.

>

> Zweiter Teil der dritten „Star Wars“-Trilogie, die mit „Star Wars:

> Episode VII - Das Erwachen der Macht“ ihren Anfang nahm und 2019

> endet. „Star Wars 8: Die letzten Jedi“ schließt direkt an den

> Vorgänger an: Rey (Daisy Ridley), mit den Erfahrungen ihres ersten

> großen Abenteuers in den Knochen, geht bei Luke Skywalker (Mark

> Hamill) auf dem Inselplaneten Ahch-To in die Lehre. Luke ist der

> letzte Jedi, der letzte Vertreter des Ordens, auf dem die Hoffnung

> ruht, dass Frieden in der Galaxis einkehrt. Der ist nötiger denn je,

> steht die Neue Republik doch am Abgrund, nachdem die Starkiller-Basis

> mehrere Planeten auf einmal vernichtete. Der Schatten der Ersten

> Ordnung fällt auch auf Meister und Schülerin. Einer von Lukes

> ehemaligen Schützlingen, Kylo Ren (Adam Driver), hat die finstere

> Mission noch längst nicht beendet, die ihm Snoke (Andy Serkis)

> auftrug…

>

> Infos und Karten bei der CINEWORLD Hotline (0 93 02) 93 13 04, an den

> CINEWORLD Ticketkassen sowie platzgenau im Internet unter

> www.cineworld-main.de