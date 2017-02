Heute vor 72 Jahren wurde Kitzingen zerbombt. Wenige Wochen später ist der Zweite Weltkrieg beendet worden. Von deutschem Boden aus ist unsägliches Leid über die Welt gekommen. Rund 70 Millionen Menschen mussten ihr Leben lassen. Thüringens AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke hatte die Erinnerungskultur in diesem Land unlängst kritisiert, das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichnet. Wie steht es um die Erinnerungskultur in unserem Lande? Ist es Zeit für ein Umdenken?

„Natürlich ist es wichtig, sich an diese Zeit zu erinnern. Ich habe viel grausames erlebt, diese Zeit hat sich in meinem Kopf eingebrannt. Wir müssen uns auch weiterhin für den Frieden einsetzen und alles dafür tun, dass Krieg vermieden wird. Die Aussagen von Björn Höcke sind für mich erschreckend. Wir müssen aufpassen, dass rechtes Gedankengut nie mehr in unserem Land hochkommen kann. Wir müssen uns gegen die Rechten wehren.“

„Ich bedauere die Opfer des Luftangriffs auf die Stadt Kitzingen und die Opfer der Gräueltaten des NS-Regimes und das hierdurch hervorgerufene Leid für die betroffenen Angehörigen. Die Erinnerung an die grausamen Verbrechen der Nationalsozialisten und an den Holocaust ist ein wichtiger Bestandteil jeder deutschen Geschichtsbetrachtung. Die Verbrechen der Nationalsozialisten und der Holocaust sind damit Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur.“

: „Das Gedankengut der Nazis ist nicht aus der Welt geschafft, leider findet es immer neu Anhänger. Gedenktage machen deutlich, wohin solches Denken führt und wozu Menschen fähig sind. Deshalb sind sie wichtig. Unrecht, das geschehen ist, bei uns und weltweit, darf nicht in Vergessenheit geraten. Es soll sich nicht wiederholen. Denn von der Geschichtsvergessenheit hin zur selbstherrlichen Leugnung von Tatsachen ist es dann nicht weit, das zeigt die Erfahrung. Wenn Politiker unserer Tage etwa das Holocaust-Denkmal ein Denkmal der Schande nennen, dann haben sie nichts verstanden.

: „Je weniger Zeitzeugen es gibt, die uns von den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs berichten und die unsere Vergangenheit real werden lassen, desto größer wird die Distanz dazu. Deshalb werden Gedenkorte und -tage immer wichtiger: durch sie werden wir an unsere Geschichte erinnert und durch sie wird uns bewusst, wie dankbar wir sein können, dass wir heute in Frieden und Freiheit leben. Wir müssen uns – auch in Anbetracht weltweiter Krisenherde – stets vor Augen halten, dass ein Leben in Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass wir aktiv dafür eintreten müssen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte.“

„Das Gedenken an den Holocaust und an die unmenschlichen Umstände des Nationalsozialismus muss auch in unserer Zeit beständig gepflegt werden. Die Zeitzeugen, die noch aus eigener Lebenserfahrung die damalige Situation miterlebt haben, werden weniger. Umso wichtiger wird es im Blick auf die Zukunft unseres Landes – eingebunden in die Gemeinschaft Europas und der Welt – die Erinnerung wach zu halten. Nie mehr dürfen sich diese unvorstellbaren Gräueltaten, die in den beiden Weltkriegen die Menschen erschüttert haben, wiederholen. Dieses Gedenken in unserer Zeit auch auf neuen Wegen auszudrücken, etwa durch Initiativen von Schulen oder durch Erinnerungsorte wie das Holocaust-Mahnmal in Berlin, sind wir den Opfern und Betroffenen vergangener Jahrzehnte und besonders der jungen Generation schuldig.“

„ Am 23. Februar 1945 wurde Kitzingen durch 2500 Sprengbomben getroffen; fast 700 Tote waren zu beklagen. Unsägliches Leid kam über die Stadt. Der Toten der Stadt, wie aber auch der Opfer weltweit, die der in deutschem Namen geführte nationalsozialistische Angriffskrieg verursacht hat, gilt es zu gedenken. Nur wer die Geschichte kennt und die Vergangenheit in Erinnerung behält, weiß um die Gefahren, wie zerbrechlich der Frieden sein kann und wie dankbar wir sein können, mittlerweile über 70 Jahre in Frieden zu leben. Mein Dank gilt Allen, die die Erinnerung an die Vergangenheit aufrecht erhalten. Der Erinnerungskultur und Friedensarbeit an unseren Schulen kommt eine zukunftsweisende Rolle zu. Diese zu unterstützen sollte in zunehmend unsicheren Zeiten unser aller Anliegen sein“.

: „Der Jahrestag des Luftangriffs auf Kitzingen ist für die Kitzinger Bürgerinnen und Bürger Anlass immer wieder an die Toten vom 23. Februar 1945 und an die Gräueltaten der Nazis zu erinnern. Die Erinnerung aufrecht zu erhalten ist ein heilsames Ritual, denn wer aufhört sich zu erinnern, vergisst. Und wer vergisst, läuft Gefahr, vergleichbare Fehler wieder zu machen. Die Erinnerung prägt auch unser aktuelles politisches Handeln, zumindest in der CSU. Ich selbst bin auch dankbar dafür, dass die Opfer des Naziterrors sowie deren Nachfahren bereit zur Versöhnung waren und dass wir inzwischen über 70 Jahre Frieden in Europa haben.

Der von Hitler-Deutschland angezettelte Krieg hat in fast jeder unterfränkischen Familie schmerzliche Lücken gerissen. Es gibt drei Gründe, warum die Erinnerung hieran ist heute wichtiger denn je: 1. Die Erlebnisgeneration, die von den Schrecken der Zeit zwischen 1933 und 1945 noch unmittelbar berichten kann, bricht weg und muss durch anschauliche Geschichtsinformation ersetzt werden. 2. Die rechtspopulistischen Tendenzen in Europa erinnern an die Weimarer Republik. Die Entstehungsgeschichte des Nationalsozialismus ist eine Warnung, wohin Hass und gesellschaftliche Spaltung führen können. 3. In Zeiten der Euroskepsis ist die politische Erkenntnis wichtig, dass Nationalismus im Ende Krieg bedeutet und nur Europa eine friedliche Zukunft für uns sichert. Es war richtig und wichtig für uns Deutsche, die dunklen Seiten unserer Geschichte spät, aber dann doch umfassend aufzuarbeiten. Das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke unserer Gesellschaft. Dabei geht es nicht um Schuld, sondern um Verantwortung für die eigene Geschichte.