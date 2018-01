A3 im Kreis Kitzingen: Sechs Verletzte bei Unfall bei Geiselwind

In der Nacht zum Dienstag sind bei einem Unfall auf der A3 etwa vier Kilometer vor der Anschlussstelle Geiselwind in Unterfranken sechs Menschen verletzt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Das berichtet die Verkehrspolizei Würzburg am Mittwoch.



Gegen 23 Uhr war ein 38-jähriger Mann mit einem gemieteten BMW in Richtung Frankfurt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er auf dem rechten der beiden Fahrstreifen auf einen Mercedes auf. Dabei wurden die 36 Jahre alte Fahrerin des Mercedes, ihr 49-jähriger Mann auf dem Beifahrersitz und ihre drei Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren - zum Glück nur leicht - verletzt.



Auch der BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht am Arm. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, wurde der Verkehr durch den nahe gelegenen Parkplatz geleitet. Feuerwehrleute aus Schlüsselfeld, Kitzingen und Bamberg unterstützten die Polizeibeamten dabei.