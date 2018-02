Zwischen den Fronten vom Opfer zum Täter geworden

Nach getaner Arbeit gönnte sich der 30-jährige Koch Mitte Oktober vergangenen Jahres mit einem Kumpel in einer Kitzinger Kneipe noch ein paar Bierchen, ehe er sich gegen 20 Uhr auf den Heimweg machte. Er war auch schon fast an seiner Haustür, als er plötzlich zwischen die Fronten geriet: Eine Gruppe syrischer Asylbewerber stand einer Gruppe Afghanen gegenüber. Um die 20 Personen, bewaffnet mit Steinen und Holzlatten, hatten sich versammelt. Dazwischen: der angetrunkene Heimkehrer.

Was dann genau passierte, ist nicht so ganz klar – es ging alles ganz schnell. Der 30-Jährige hatte einiges abbekommen und war vor allem am Kopf leicht verletzt. „Die haben auf mich eingetreten und eingeschlagen“, erzählt er. Wie genau es dazu kam, lässt sich anscheinend so genau nicht mehr klären.

Fünf Streifenwagen im Einsatz

Fakt ist: Durch den Lärm aufgeschreckt, befanden sich mehrere Anwohner an ihren Fenstern, die auch die Polizei um Hilfe gerufen hatten. Die traf umgehend ein; fünf Streifenwagen hatten sich auf den Weg gemacht, um den Tumult in den Griff zu bekommen. Eine Streifenbesatzung kümmerte sich um den angegriffenen Koch, der völlig neben der Spur war.

Dass die Polizei ihm helfen wollte – irgendwie kam das in diesem Moment bei dem Mann nicht an. Zumal er – aus seiner Sicht – keine gute Erfahrung mit der Polizei hatte: Er ist mehrfach vorbestraft, weiß was Hausdurchsuchungen sind, saß einige Jahre im Gefängnis. Scheinbar war es ein Rückfall in alte Verhaltensmuster, als der Mann anfing, sich zu verweigern und die Beamten verbal anzugehen. Zwei deftige Beleidigungen später war aus dem eigentlichen Opfer ein Täter geworden. Und: Durch seine Verweigerung wird sich wohl nie klären lassen, wer ihm die Verletzungen zugefügt hat.

„Pogrom-Stimmung“

Dass der 30-Jährige nicht mehr an sich halten konnte, war vielleicht den Umständen geschuldet: Nicht nur, dass er zwischen die Fronten geraten und völlig überfordert war. Vielmehr sorgten die zuschauenden Nachbarn für eine aufgeheizte Stimmung und verursachten ihrerseits Tumulte: Es wurde geschrien, gehetzt und gefilmt. Einer der Polizisten berichtet später von „Pogrom-Stimmung“.

Vor Gericht versucht der Koch erst gar nicht, seine Schuld kleinzureden. Die Beleidigungen gibt er zu und er sieht auch ein, dass er überreagiert hat: „Ich habe in diesem Moment die Polizei nicht als Freund und Helfer gesehen“, gibt er zu Protokoll. Acht Vorstrafen kamen bei dem 30-Jährigen im Laufe der Jahre zusammen; wegen mehrerer Diebstähle saß er bereits einige Jahre in Haft. Inzwischen sieht er sich als geläutert: Eigentlich will er nur noch „ein ruhiges Leben“ führen und seiner Arbeit nachgehen, versichert er immer wieder.

Weitere Beleidigung

Was allerdings gegen ihn spricht: Zwei Monate vor diesem Vorfall war er schon einmal wegen Beleidigung verurteilt worden. Damals musste er 6525 Euro (145 Tagessätze zu je 45 Euro) zahlen. Auch diesmal läuft es auf eine saftige Geldstrafe hinaus: Für die Beleidigung der beiden Beamten setzt es 3600 Euro (90 Tagessätze zu je 40 Euro).

Der eigentliche Fall – die Schlägerei zwischen Afghanen und Syrern – liegt derzeit noch zur Bearbeitung bei der Staatsanwaltschaft.