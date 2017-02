Zwischen Dünger und Flaschenöffner

Als Laie verzweifelt man zwischen all den nummerierten Papptellern. Darauf befinden sich verschiedene Getreidesorten, Düngemittel, Holzarten und Werkzeuge. Die Teilnehmer des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend aus der Sparte Landwirtschaft müssen hier ihr Fachwissen beweisen – und all die Dinge richtig benennen.

Alle zwei Jahre findet der bundesweite Wettbewerb statt. Bevor im Juni allerdings die „Deutschen Meister“ in den Bereichen Land-, Forst-, Haus-, Tierwirtschaft und Weinbau in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt werden, stand am Dienstag die erste Qualifikationsstufe auf dem Programm: der Kreisentscheid. Aus den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart, Kitzingen und Würzburg trafen sich angehende Landwirte am Ochsenfurter Standort des Beruflichen Schulzentrums Kitzingen-Ochsenfurt. Unter dem Motto „Grüne Berufe sind voller Leben – Wachstum, Stärke, Leidenschaft“ galt es, einige Aufgaben zu bewältigen: Neben der Benennungs-Prüfung, wurde in einem schriftlichen Teil allgemeines und berufsspezifisches Wissen abgefragt. Eine kurze Präsentation des eigenen Ausbildungsbetriebes stand ebenfalls auf dem Programm.

Praktisch wurde es auch: Aus vorgegebenen Materialien – einer Schraube und zwei Muttern – soll nach einer Bildvorlage ein Flaschenöffner gebaut werden. „Das fanden wir ganz lustig. Den können die Teilnehmer hinterher einstecken und mit nach Hause nehmen“, erklärt Barbara Hettrich von der Würzburger Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes die Aufgabenstellung. Winkel messen, Sägen, Bohren, Feilen – um am Ende einen funktionsfähigen Öffner in den Händen zu halten. „Das kommt gut an, Landwirte sind eben doch eher Praktiker“, so Hettrich.

Josef Schiepeck, Kreisobmann des Miltenberger Bauernverbands, ist als Prüfer bei den Präsentationen im Einsatz: „Das klappt eigentlich sehr gut, nur die Zeiteinteilung könnte bei manchen besser sein.“ Er freue sich über die vielen Nachwuchs-Landwirte, schlug aber auch kritische Töne an: „Gerade die Auszubildenden, die keinen landwirtschaftlichen Betrieb im familiären Umfeld haben, haben manchmal ein zu romantisches Bild von der Landwirtschaft.“ Die Gehälter lägen oft unter den Erwartungen, da durch den Überfluss an Lebensmitteln die bewusste Wertschätzung für die Landwirtschaft in der Bevölkerung fehle – und damit auch die Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen.

Auch wenn der Wettbewerb ein freiwilliger Leistungsvergleich ist, wirkt so mancher Teilnehmer doch etwas nervös. „Ich habe vorhin einen jungen Mann gesehen, da haben die Hände beim Winkel messen ganz schön gezittert“, erzählt Barbara Hettrich. Manch anderer geht die Aufgaben entspannter an: „Ich finde es eigentlich ganz praktisch, wenn man unvorbereitet kommt. So kann man am ehesten sehen, wo man steht“, berichtet Michael Steigerwald (19) aus Aschaffenburg. Er ist in seinem dritten Ausbildungsjahr und zum zweiten Mal beim Wettbewerb dabei. „Es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ich bin zufrieden.“ Bei der Verkündung der Sieger wirkt das wie Untertreibung: Er belegt den zweiten Platz der rund 70 Teilnehmer, geschlagen nur von Jana Emmert aus Kleinlangheim.

Für die zehn Besten geht es am 23. März in Schwarzenau zum Bezirksentscheid. Wer dort überzeugt, kann sich im April beim Landesentscheid in Kempten für das Bundesfinale qualifizieren.