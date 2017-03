Zweiter Bürgerbus wurde angeschafft

Aus eins mach zwei. Das geht manchmal einfacher als man denkt, wenn viele engagierte Menschen über Ortsgrenzen hinweg Hand in Hand arbeiten. Bestes Beispiel: Seinsheim und Martinsheim im südlichen Landkreis. Jetzt gibt es zwei Bürger- oder Generationen-Busse, wenn auch der neue „Dorfauto Gnötzheim“ heißt. Ein Bus steht in Seinsheim, der andere in Gnötzheim.

Ganz am Anfang der Geschichte steht eine Idee des jetzigen Bürgermeister-Stellvertreters aus Seinsheim, Stefan Schwarz. Der nämlich grübelte über Beförderungsmöglichkeiten von Jugendlichen in der Gemeinde. Schnell kam der Gedanke dann an ein Fahrzeug für alle Generationen, auch an die Möglichkeit des Rollstuhltransports dachte er.

Erstes Dorfauto seit 2011 unterwegs

Sein Blick fiel dabei auf den Martinsheimer Ortsteil Gnötzheim, wo Pfarrer Uwe Stradtner mit der Kirchengemeinde seit 2011 ein Dorfauto erfolgreich am Fahren hatte. Durch den engen Kontakt entwickelte sich alsbald auch die Idee einer Bürgerbuslinie mit ehrenamtlichen Fahrern, um die Mobilität auf dem Lande zu gewährleisten.

Stefan Schwarz tourte durch die Gemeinde, kam zu Jahresversammlungen verschiedener Vereine und warb für die Idee des Generationenbusses. Erfolgreich. Denn im Juli 2013 gründete sich der Generationenbusverein und wenig später rollte der neunsitzige, rote Bus.

Gemeinde bürgte für Darlehen

Zinslose Darlehen von Vereinen hatten den Kauf ermöglicht, die Gemeinde bürgte dafür. Bürgermeister Heinz Dorsch selbst übernahm das Amt des Kassierers im Verein, dessen Vorsitzender Stefan Schwarz ist. Und von Anfang an ist auch Pfarrer Uwe Stradtner als Stellvertreter mit dabei und bildete so das Bindeglied zwischen Generationenbus und Dorfauto.

Um die Statistik kümmert sich Georg Sämann. Er kennt die Fahrgastzahlen der Bürgerbuslinie, die Seinsheim und Martinsheim an Marktbreit anbindet, ebenso an Ochsenfurt oder an das mittelfränkische Bullenheim, die Nachbargemeinde von Seinsheim. In den wenigen Wochen im Jahr 2013 nutzten bereits 150 Fahrgäste die Linie, 2014 waren es 1074, ein Jahr später 1466 und im vergangenen Jahr 1677.

Montags, mittwochs und freitags dreht der Bus zwischen 9.05 und 12.05 Uhr seine Runde. Der Fahrplan steht auch im Internet (www.martinsheim.de/aktuell.htm).

Keine Konkurrenz zu Taxis

Jede Fahrt kostet einen Euro, Flüchtlinge zahlen 50 Cent. Wichtig ist den Betreibern, dass der Bus zu Zeiten fährt, wo keine andere Linie auf der Strecke unterwegs ist, und dass der Bus keine Konkurrenz zu Taxis ist. Außerhalb der Linienzeiten, vor allem am Wochenende nutzen ihn Vereinsmitglieder, deren Zahl auf 86 gestiegen ist. Sie haben Zugang zum Buchungskalender im Internet. Insgesamt 106 000 Kilometer war der Bus in den vier Jahren unterwegs.

Bürgernah und flexibel – diese Eigenschaften hat sich das Busteam auf die Fahne geschrieben und durch den zweiten, weißen Bus gibt es jetzt noch viel mehr Möglichkeiten. Den neuen Bus gibt es seit Dezember 2016 und es sind auch schon 7000 Kilometer gefahren, doch erst seit Kurzem trägt er die Aufschrift „Dorfauto Gnötzheim“. Er gehört aber dem Generationenbusverein.

Zwölf Familien benutztem das Dorfauto

Das kam so: Seit 2011 nutzten kontinuierlich zwölf Familien das Dorfauto, das in fünf Jahren so 54 000 Kilometer unterwegs war. Abgeschafft hat laut Stradtner dafür aber niemand sein eigenes Auto. Und man musste in Gnötzheim wohnen, um es nutzen zu können. Es lief grundsätzlich gut, doch konnte keine Rücklage für den Kauf eines irgendwann notwendigen neuen Autos erwirtschaftet werden.

Das ist bei einem Bus mit vielfältiger Nutzungsmöglichkeit besser. So kam es zur gemeinsamen Entscheidung, das Dorfauto zu verkaufen und den Erlös dem Generationenbusverein für den Kauf eines zweiten Busses zur Verfügung zu stellen, was dieser dann auch aufgrund seiner Rücklagen finanzieren konnte. Die Rückzahlung der gewährten Vereinsdarlehen sei damit nicht in Gefahr, betont Schwarz. Manchen der bisherigen Dorfautonutzer sei der neue Bus zu groß, räumt Stradtner ein, aber viele seien jetzt auch Mitglied im Generationenbusverein.

Bürgermeister kennt Erfolgsgeheimnis

Warum die Sache so erfolgreich ist? Bürgermeister Dorsch hat die Erklärung: „Es wurde nichts übergestülpt“, sagt er, „weil es von der Basis kam“. Auch die 17 ehrenamtlichen Fahrer hätten Interesse, etwas für die Gemeinschaft zu tun. So gelingt es, dass die Bürgerbuslinie für die Gemeinden Seinsheim und Martinsheim, die dafür den Bus vom Verein mieten, kostenneutral bleibt, weswegen es wichtig ist, dass die Buslinie läuft. Und mit dem zweiten Bus ist dies noch ein Stück mehr garantiert, falls ein Bus einmal in die Werkstatt muss.