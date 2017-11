MAINSTOCKHEIM vor 43 Minuten

Zweiter Anlauf für ein Bürgerbegehren

Die Bürgerinitiative Pro Mainstockheim geht in die nächste Runde. Das aus formalen Gründen gescheiterte Bürgerbegehren für einen Planungsstopp des Baugebiets Wunn II wird einen zweiten Anlauf starten. Das gab der Sprecher der Initiative, Werner Siebert, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag bekannt.