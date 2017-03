Zweite Runde Kanalbefahrung steht bevor

Kanalreinigung und -befahrung sind in Großlangheim wieder mal an der Reihe. In der Ratssitzung am Dienstagabend wurde die TV-Befahrung für den zweiten Abschnitt einstimmig beschlossen. Es geht in diesem Jahr um die östliche Hälfte mit dem Marktplatz als Schnittpunkt.



Die westliche Hälfte wurde schon im vergangenen Jahr gereinigt und befahren und der dritte Abschnitt mit dem Baugebiet Viehtrieb und dem Bereich Kalkofen wird voraussichtlich 2018 an der Reihe sein. Bürgermeister Karl Höchner berichtete, dass für den diesjährigen Ablauf das Ingenieurbüro Auktor Angebote eingeholt hat.



Günstigster Anbieter ist die Firma Kirsch & Sohn aus Gemünden, die einen Preis von 11 150 vorlegte. Das Angebot wurde vom Ratsgremium einstimmig akzeptiert.

Sehr erfreut zeigte sich der Bürgermeister über die Spende des Teams vom Second-Hand-Basar für zwei Kleinkinderschaukeln. Nachdem eine stabilere Ausführung der Schaukeln empfohlen worden war und die Frauen mit dem daraus resultierenden höheren Preis einverstanden waren, war die Freude im Ratskollegium umso größer.



Die beiden Schaukeln werden auf den Spielplätzen im Baugebiet Viehtrieb und an der Schule installiert. Der Bürgermeister schlug eine dritte auf dem Spielplatz des Kindergartens am See auf Kosten der Gemeinde vor, was der Rat befürwortete.