Zweimal Party in der Festhalle

Zur Mini-Disco und Bacardi-Party lädt der Kartverein Sickershausen am Samstag, 13. Januar, in die Festhalle an der Sicker ein. Von 14 bis 18 Uhr kommen die Kleinen bei Hits und Spielen bei freiem Eintritt auf ihre Kosten. Ab 21 Uhr werden die Erwachsenen eingelassen. Discjockey Leggo sorgt an den Plattentellern für Stimmung. Der Eintritt kostet drei Euro.