Zwei Varianten für die Kläranlage

Neben den üblichen Zahlen Daten und Fakten hatte Marktstefts Bürgermeister Thomas Reichert am Freitagabend eine ganze Reihe an lokalen Themen für die Bürgerversammlung des Stadtteils Michelfeld im Gepäck. An erster Stelle die Zukunft der Kläranlage, aber auch das neue Baugebiet und der noch in diesem Jahr zu verwirklichende Spielplatz interessierten die rund 30 Zuhörer.

Schon seit etlicher Zeit steht die seit rund 40 Jahren bestehende Teichkläranlage in der Diskussion. Diese Abwasserreinigung ist heute wohl nicht mehr Stand der Dinge und so drängt das Wasserwirtschaftsamt auf eine Lösung. Zwei Varianten werden derzeit von einem Fachbüro auf Mach- und Wirtschaftlichkeit geprüft, müssen dann aber noch mit dem Wasserwirtschaftsamt abgeklärt werden. Variante eins ist die pragmatische Lösung: Der Anschluss an die Kläranlage Kitzingen.

Variante zwei bedeutet den Weiterbetrieb der bestehenden Anlage. Allerdings müssten dazu die drei Klärteiche ausgebaggert und der Abfall entsorgt werden. Darüber hinaus müsste die Anlage künftig besser gewartet werden. Beide Varianten sind teuer, ein Weiterbetrieb der eigenen Anlage komme, so Reichert, auch nur dann in Frage, wenn am Ende eine Betriebsgenehmigung von mindestens 20 Jahren erfolge.

Wenn die Zahlen vorliegen, muss der Stadtrat entscheiden, welche der Varianten er verfolgen wird. Das alles hängt aber auch von den vorgesetzten Behörden ab. Der für die Kläranlage zuständige Stadtrat Achim Leybach dazu: „Wir haben noch nichts erreicht.“

Sechs bis sieben neue Bauplätze werden im Oechsnersweg entstehen. Für die Erschließung laufen derzeit die Ausschreibungen, mit dem Bau könnte noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Oechsnersweg selber soll dabei mit einer neuen Asphaltschicht versehen werden, allerdings erst nach Ende der Bauarbeiten. In diesem Zusammenhang soll hinter dem Beachvolleyplatz ein neuer Spielplatz angelegt werden. Den Auftrag dafür vergab der Stadtrat in seiner Märzsitzung. Die Spielgeräte sind aus Recycling-Kunststoff und sollen eine längere Haltbarkeit, als Holzgeräte haben.

Aufregung gab es m vergangenen Jahr rund ums Maibaumaufstellen. Nachdem es wegen erheblicher Lärmbelästigung 2016 zu Anliegerbeschwerden gekommen war, erließen Bürgermeister und Verwaltung einen Auflagenkatalog für 2017. Für die Dorfjugend, die den Baum traditionell aufstellt, zu viel des Guten – sie verzichtete auf das Fest und feierte außerhalb des Dorfes. Nicht so einige ältere Michelfelder, die aus der Freinacht kurzerhand einen Grillabend im Ort machten. Und der eskalierte in den Nachtsunden: Feuerwerksraketen wurden gezündet und auf Häuser abgeschossen. Einer der „Randalierer“ soll gar mit einer Kettensäge gedroht haben – die Polizei wurde gerufen, so war aus der Versammlung zu erfahren.

Reumütig bekannte Thomas Reichert, dass die hohen Auflagen wohl ein Fehler waren: „Ich habe daraus gelernt.“ In einem Gespräch mit Michelfeldern konnte für 2018 eine Lösung gefunden werden, so dass die Traditionsveranstaltung fortgesetzt werden kann.