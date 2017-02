Zwei Tote in Haus in Iphofen gefunden - Familiendrama?

Ersten Informationen der Agentur News5 zufolge handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau. Sie wurden in einem Einfamilienhaus in Iphofen im Landkreis Kitzingen in Unterfranken gefunden. Wie die beiden zu Tode gekommen sind, ist derzeit noch unklar. Unbestätigten Angaben zufolge soll es sich um ein Familiendrama gehandelt haben.