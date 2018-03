Zwei Stunden Lebensfreude

„Sekt and the City“ kommt mit seinem Programm „Frisch geföhnt und flachgelegt“ in die Alte Synagoge nach Kitzingen. Die Veranstaltung der Volkshochschule findet zum Internationalen Frauentag in Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen an diesem Mittwoch, 7. März, ab 19 Uhr statt.

Frage: Haben die Männer bei Sekt and the City auch was zu lachen?

Marion Scholz: Aber natürlich, die geballte Energie und tolle Musik gefällt auch den Männern. Sie bekommen tiefe Einblicke in die weibliche Psyche. Vielleicht verstehen sie danach die Frauen etwas besser.

Aber Frauen kommen besser weg?

Scholz: Na ja, wir nehmen uns selbst auf?s Korn und lachen über unsere Macken und Wehwehchen.

Eine Comedy-Revue – was genau ist darunter zu verstehen?

Scholz: Viel Musik, mitreißender Tanz und verrückte Dialoge – fast schon ein Musical.

Wer wird frisch geföhnt?

Scholz: Wir föhnen uns als Frauen – alle um die 50 – unsere Gehirnzellen durch und ordnen sie neu. Wir lassen uns den Kopf wachen von unseren besten Freundin.

Und wer wird flachgelegt?

Scholz: . . . nur die Locken!

Drei Powerfrauen unter sich – warum kann das nur ein netter Abend werden?

Scholz: Weil wir lustig sind – und über uns selbst am meisten lachen.

Der Internationale Frauentag ist eine gute Einrichtung, weil . . .

Scholz: . . . Emanzipation ein ausgesprochen wichtiges Thema ist und bleibt. Es ist nach wie vor von großem Belang und wichtig für die Gleichberechtigung. Es geht auch um den Mut, Übergriffe sichtbar zu machen. Und wir müssen weiterhin gehen Sexismus aufstehen.

Drei Gründe, warum Frauen die Zukunft gehört?

Scholz: Schauen sie sich nur mal das neue Kabinett um Angela Merkel an – nein, Scherz. Ich denke, die Zukunft gehört beiden Geschlechter, wenn wir alle etwas aufmerksamer und nachhaltiger leben.

Was fehlt aus Ihrer Sicht in Deutschland noch zur Gleichberechtigung?

Scholz: Gleichstellung auch in Führungspositionen. Gleiche Bezahlung. Mehr Unterstützung von Alleinerziehenden Frauen und Förderung schon in der Schule.

Wie sähe die Welt aus, wenn Frauen das Sagen hätten?

Scholz: Es gibt ja das Matriarchat in einigen Inselstaaten – da läuft es sehr gut. Aber ich bin für eine gute Mischung zwischen Männern und Frauen. Das geht nur mit Respekt und Akzeptanz und Gleichheit in den Rechten und Pflichten.

Wer uns in Kitzingen verpasst . . .

Scholz: . . . verpasst drei Powerfrauen, guten Wein, viele Lacher und zwei Stunden Lebensfreude.