Zwei Schritte vorwärts

Es hat sich gerade in den vergangenen Monaten Einiges getan in Geiselwind. Das zeigten die Berichte von Bürgermeister Ernst Nickel und den Mitarbeitern der Verwaltung in der Bürgerversammlung. „Wir haben zwei Schritte nach vorne gemacht in letzter Zeit“, lobte der dritte Bürgermeister Siegfried Hummel am Ende der zweieinhalbstündigen Versammlung und dankte dem Ortsoberhaupt. Dieser habe in der Vergangenheit oft Kritik einstecken müssen, weil mancher Nickels Politik äußerst skeptisch beäugt hatte.

Heißes Eisen Wasserleitung hat sich abgekühlt

Jetzt sieht es anders aus, vieles ist aufgegangen. Beim Gewerbegebiet herrscht wohl rege Nachfrage nach Grundstücken, der lange ersehnte Supermarkt ist da, die ärztliche Versorgung in der Gemeinde wurde sichergestellt. Auch der Ausbau der Autobahn schreitet trotz mancher Probleme voran,

Das heiße Eisen Sanierung der Wasserversorgung ist etwas abgekühlt. Die insgesamt über acht Millionen Euro teuren Arbeiten zur Verbesserung des Wassernetzes sind längst in vollem Gange. Bislang wurden laut Verwaltungskraft Stefanie Ehrmann bisher 3,68 Millionen Euro ausgegeben, an Ergänzungsbeiträgen der Bürger seien 3,3 Millionen eingegangen. Bürgermeister Nickel machte in der Versammlung deutlich, dass er mit der Höhe der staatlichen Förderung von 22 Prozent der Kosten nach wie vor nicht einverstanden ist.

Petition an den Landtag

Nickel kündigte an, er werde einen erneuten Vorstoß unternehmen, um beim Freistaat Bayern mehr Fördergelder, oder gar ein Sonderprogramm, zu bekommen. Die Gemeinde Geiselwind sei angesichts ihrer großen Fläche bei nur 2467 Einwohner nicht mit anderen Kommunen zu vergleichen. „Laut Aussagen der Politik ist ja genug Geld da. Wenn wir mehr Förderung bekommen, als die 22 Prozent, wäre uns geholfen“, führte er aus. Es gelte, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, „das ist mein Wunsch, meine Vision. Sonst haben wir keine Chance.“ Er wolle eine Petition an den Landtag stellen, zu der ab Anfang kommenden Jahres Unterschriftenlisten ausliegen sollen, auf denen sich die Geiselwinder Bürger zur Unterstützung eintragen können.

Der Bürgermeister verteidigte den lange umstrittenen, weil teuren Ausbau der Wasserleitung. Ihm habe es auch keine große Freude bereitet, die Bürger dabei über Beiträge zur Kasse zu bitten. Man müsse auch den gesetzlichen Rahmen sehen, nach der die Gemeinde zum Handeln gezwungen wurde, warb er um Verständnis. Der aktuelle Stand sei, dass die Arbeiten in Langenberg und Rehweiler zum Jahresende bis auf Restarbeiten fertig würden, ebenso wie die Leitung vom Inno-Park nach Wasserberndorf.

Beim Inno-Park, den mancher bereits als das „Grab des Bürgermeisters“ bezeichnet hatte, wie es Siegfried Hummel ausdrückte, konnte das Ortsoberhaupt von Erfolgen berichten. Diesen Sommer wurde der Vertrag über den Verkauf etwa der Hälfte des 16 Hektar umfassenden Gewerbegebiets besiegelt. In den nächsten Tagen stehe die Unterschrift eines weiteren Unternehmens an, das dort an der Nordseite eine Fläche kaufen wolle, so Nickel. Den Namen könne er noch nicht nennen. Komme es zum Abschluss, rechnet Bürgermeister Nickel mit 50 bis 70 neuen Arbeitsplätzen. Zudem sei ein Lagerverkauf mit vorgesehen.

In seinem Überblick streifte der Bürgermeister den Bereich Straßenbau. Als nächstes seien die Strecken von Burggrub nach Holzberndorf an der Reihe, sowie die Ortsdurchfahrten von Rehweiler und Geiselwind. Weiter stehe dringend die Sanierung des Daches am Kindergarten an, die Erweiterung des Feuerwehrhauses sei ebenso ein Thema.

Es bleibt bei den Verkehrskontrollen

Bei den Fragen der Bürger hakte Claus Hünerkopf zum Thema Kirchturm nach. „Eine Schande“ sei das Bauwerk, dessen Sanierung wegen eines Vergleichs zwischen einer Baufirma und der Diözese immer noch stockt. Hier laufe noch ein Beweisverfahren vor Gericht, so Nickel. Wolfgang Scheller monierte die häufige nächtliche Lärmbelästigung durch Veranstaltungen von Gastronomen, oder Feuerwerken. Zudem wurde das Thema Verkehrsüberwachung durch „Blitzen“ im Ort angesprochen. Man werde weiterhin kontrollieren, so der Bürgermeister.