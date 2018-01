KITZINGEN vor 1 Stunde

Zwei Insassen leicht verletzt

Ein 50-jähriger Autofahrer verließ am Mittwochnachmittag die Autobahn A 7 an der Anschlussstelle Kitzingen und wollte nach rechts auf die B 8 in Richtung Würzburg einfahren. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies ein nachfolgender 27-jähriger Sattelzugfahrer zu spät und fuhr auf. Dabei erlitten zwei Mitfahrerinnen im Pkw leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in die Uniklinik Würzburg gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizeibericht 2000 Euro.