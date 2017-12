Zwei Halbstarke randalieren in der Innenstadt

Zwei betrunkene Heranwachsende haben am Montagabend in der Ritterstraße in Kitzingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zunächst griffen die beiden einen Gast in einer Pizzeria an und zertrümmerten eine Schaufensterscheibe. Als die Polizei sie in Gewahrsam nehmen wollte, beleidigten sie die Beamten und leisteten Widerstand.

Kurz vor 21 Uhr wurden die Polizisten zu der Pizzeria gerufen. Dort hatten der 20-Jährige und sein ein Jahr jüngerer Begleiter das Hausverbot ignoriert. Laut Polizeibericht griffen sie einen 49-jährigen Gast an und verließen danach die Gaststätte. Bei einem nahegelegenen Elektrogeschäft schlug das aggressive Duo dann die Schaufensterscheibe ein.

Ungefähr auf Höhe der Oberen Kirchgasse konnten zwei Streifen die Randalierer stellen. Sofort wurden sie auch gegenüber den Ordnungshütern aggressiv, so dass diese sich gezwungen sahen, die beiden in Sicherheitsgewahrsam zu nehmen. Der 19-Jährige wehrte sich so sehr dagegen, dass er von den Polizisten gefesselt werden musste. Zu allem Überfluss feuerte der 20-Jährige fortlaufend seinen Kumpel an, sich gegen die Beamten zu wehren. Diese blieben unverletzt, wurden aber heftig beleidigt.

Letztlich landeten die beide in Haftzellen. Atemalkoholtests ergaben Werte knapp unter zwei Promille. Das Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Diebstahls eines Tannenbaums läuft.