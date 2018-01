Zuwachs beim Förderring Volkach

Der Neujahrsempfang des Förderrings Gesundheit Mainschleife Volkach habe ganz im Zeichen der Resonanz gestanden. Volkachs Bürgermeister Peter Kornell lobte die gute medizinische Versorgung der Mainschleife, heißt es in einer Pressemitteilung. Er berichtete über die abgeschlossene Planung des Ärztehauses, welche für Volkach nicht nur funktionell, sondern auch baulich eine Bereicherung darstellen würde.

Mehr Mitglieder

Der Anstieg der Mitglieder des Förderrings um 25 Prozent in 2017 belege nach Aussage vom ersten Vorsitzenden Georg Klose die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. Nach langem Drängen sei es gelungen, wieder Chirurgen im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Helios Klinik Volkach anzustellen, welche die Zulassung zur Behandlung von Schul-und Arbeitsunfällen seit April 2017 besitzen.

Klose schilderte außerdem die aktuell bestehende Versorgungssituation bezüglich der Gesundheitsversorgung an der Mainschleife Volkach. Ein breites Spektrum von Fachärzten gewährleiste eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Versorgung. Der Vorstand des Vereins würde sich allerdings noch einen Facharzt für Innere Medizin, einen HNO-Arzt, einen Hautarzt und einen Neurologen wünschen.

Neuer Wind für 2018

Die Planungen für das Ärztehaus in Volkach seien soweit abgeschlossen. Dieses Jahr werde der Spatenstich erfolgen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Nicht realisiert werden wird eine direkte Kooperation von Ärzten untereinander in der Organisationsform eines MVZ. Hier bestünde die Chance bei gleicher Kostenbelastung der Praxis ein besseres Angebot für Patienten zu generieren und gleichzeitig für den einzelnen Arzt persönliche Freiräume zu schaffen.

Das bei der Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre Förderring angesprochene Projekt einer ambulanten Seniorentagespflege habe laut des ersten Vorsitzenden Klose zurzeit zwei Optionen: einen Standort in Volkach und einen in Wiesentheid. Beide Gemeinden wollen unterstützend beim Gelingen mitwirken, heißt es. Auch hier rechne der Vorstand des Förderrings mit einem Spatenstich noch in diesem Jahr.