Zuschuss für die Kreuzkapellen-Sanierung

An der Fassade der Kreuzkapelle im Sulzfelder Friedhof hat der Zahn der Zeit genagt. Die katholische Kirchenstiftung St. Sebastian plant jetzt eine Außensanierung des nicht mehr genutzten Denkmals. Nach eingehender Beratung beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, das Vorhaben mit zehn Prozent der Bausumme, maximal 15 000 Euro zu bezuschussen.

Übernahme abgelehnt

In Sulzfeld ist die Kirchenstiftung Eigentümer des Friedhofs und er Kreuzkapelle. Die Gemeinde bewirtschaftet den Friedhof. Im April 2017 hatte der Gemeinderat eine Übernahme des Denkmals von der Kirchenstiftung abgelehnt. Wie Kirchenpfleger Heribert Hörlin erläuterte, ist an der Kreuzkapelle der Außenputz schadhaft. Die Sandsteingewände sind sanierungsbedürftig und Verblechungen an Giebel und Fenstersimsen kaputt. Das führte dazu, dass Wasser eindringen konnte.

Sanierung vor 30 Jahren

Die Kreuzkapelle wurde in den Jahren 1748 bis 1752 erbaut und war zuletzt vor 30 Jahren saniert worden. Ratsmitglied Friedrich Staib war von der Kirchenstiftung mit Planung der Sanierung beauftragt worden. Seine Kostenschätzung beläuft sich auf knapp 147 000 Euro. Heribert Hörlin bat in seinem Antrag an die Gemeinde um „eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde mit einem angemessenen Betrag“ sowie die Unterstützung bei Förderanträgen an die bayerische Landesstiftung und dem Landesamt für Denkmalpflege.

Schwierige Situation

Die Kirchengemeinde befindet sich in einer ungünstigen Konstellation. Weil die Gemeinde nicht Besitzer der Kreuzkapelle ist, kommt eine Bezuschussung über das Städtebauförderungsprogramm nicht in Betracht. Von der Diözese Würzburg darf die Kirchengemeinde aber auch keinen Zuschuss erwarten, weil die Kreuzkapelle seit Jahren nicht mehr sakral genutzt wird, was laut Hörlin auch in Zukunft nicht zu erwarten sei.

Bis zu 15 000 Euro

Bürgermeister Gerhard Schenkel schlug vor, für die Sanierung des Ortsbild prägenden Gebäudes, einen Zuschuss von zehn Prozent zu gewähren. Nach der Beratung beschloss die Ratsrunde, die Kirchenstiftung mit maximal 15 000 Euro zu unterstützen.

Die Gemeinde kommt auch der Bitte der Kirchenstiftung nach, bis zu drei Meter um die Kreuzkapelle herum Büsche und Sträucher zu entfernen. Das wird der Bauhof erledigen. Damit wird das Aufstellen des Baugerüstes erleichtert.