Zuschuss für Sportverein

2016 beschloss der Wiesenbronner Gemeinderat, dem Sportverein für Sanierung und Umbau der Sporthalle einen jährlichen Zuschuss von 22 500 Euro auf die Dauer von zehn Jahren zu gewähren. Nachdem jetzt größere Investitionen anfallen, muss der Sportverein einen Kredit von 150 000 Euro aufnehmen. Daher entschied sich der Rat in der letzten Sitzung des Jahres dafür, den jährlichen Betrag nicht an den Verein, sondern an die kreditgebende Bank zu überweisen. Die Regelung gilt für die kommenden sechs Jahre.

Bürgermeisterin Doris Paul berichtete aus der gemeinsamen Sitzung mit Vertretern des Kirchenvorstands und des Gemeinderates, dass die Gemeinde eine private Spende von 2000 Euro für die Anschaffung einer Friedhofsglocke erhalten hat. Zum einen soll nun in Absprache mit dem Kirchenvorstand geklärt werden, ob die Glocke überhaupt aufgehängt werden soll und ob zu diesem Preis eine kleine Glocke zu bekommen ist. Sollte zu beiden Punkten eine positives Echo erfolgen, wird die Bürgermeisterin auch noch Rücksprache mit Dorfplaner Dag Schröder halten, ob auch ein Glockenturm errichtet werden könnte.

Eingeladen sind die Einwohner zur nächsten Bürgerwerkstatt für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept am 1. Februar 2018 um 19 Uhr im Rathaus. Da es bei diesem Workshop auch darum geht, wie in das Zusammenleben im Dorf zukunftsfähig gestaltet werden kann, hoffen Bürgermeisterin und Ratsmitglieder auf eine rege Beteiligung.

Die Bürgermeisterin teilte mit, dass die Gemeinde im Zuge der Flurbereinigung Feldflächen mit einer Gesamtgröße von 13 Hektar zugeteilt bekam. Der jährliche Pachterlös von knapp 1700 Euro wird nach wie vor für Wegebau und Gräbenreinigung verwendet, lautete die weitere Information.