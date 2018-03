Zusammenstoß vermieden – Leitpfosten touchiert

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Mittwochnachmittag zwischen Dettelbach und Mainstockheim gekommen. Laut Polizei wollte eine 19-jährige Schülerin auf der Staatsstraße zwischen den Gemeinden mit ihrem schwarzen Audi einen weißen Kleintransporter und einen Lkw überholen. Als die junge Frau bereits zum Überholen angesetzt hatte, scherte der Fahrer des Kleintransporters laut Polizeibericht ebenfalls zum Überholen aus. Die 19-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links ausweichen und touchierte dabei einen Leitpfosten. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 1800 Euro. Die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge fuhren ohne anzuhalten weiter.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.