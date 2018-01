Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Am Dienstagfrüh fuhr ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus an der Ortsausfahrt von Markt Einersheim von der Straße Am Landturm kommend auf die Bundesstraße 8 in Richtung Würzburg ein.

Dabei übersah er laut Polizeibericht den auf der B 8 in Richtung Nürnberg herannahenden VW Caddy eines 54-jährigen Mannes und stieß frontal mit diesem zusammen.

Der Unfallverursacher, sowie ein 29-jähriger Mitfahrer in dem Caddy wurden leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 11 000 Euro. Die Feuerwe

hr Markt Einersheim war mit sieben Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Verkehrsregelung.