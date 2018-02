REUPELSDORF vor 1 Stunde

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Mittwochvormittag fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Auto in Reupelsdorf auf dem Setzäckerweg. An der Kreuzung zum Wendelinusweg fuhr sie in die Kreuzung ein, missachtete dabei laut Polizei einen von rechts kommenden Lastwagen und stieß mit diesem zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 7000 Euro.