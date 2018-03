KITZINGEN vor 1 Stunde

Zusammenstoß auf der B 8

An der Einmündung von der Lindenstraße in die Falterstraße in Kitzingen hat am Montagnachmittag ein 80-Jähriger die Vorfahrt eines 44-Jährigen missachtet. Der Rentner fuhr mit seinem Opel in die Falterstraße und stieß dort mit dem auf der Bundesstraße 8 fahrenden Wagen zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 4300 Euro.