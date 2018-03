VOLKACH vor 1 Stunde

Zusammenstoß an der Tankstelle

Am Sonntagnachmittag stieß ein 77-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Sommeracher Straße in Volkach im Bereich einer Tankstelle gegen ein anderes Auto, berichtet die Polizei. Beim Rangieren übersah er einen hinter ihm stehenden Audi und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.