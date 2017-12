Zusammenhalt macht Siedler stolz

Der SSV Kitzingen ehrte im Rahmen seiner traditionellen Weihnachtsfeier im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein.

16 Mitglieder zeichnete Vorstand Mathias Rumpel in diesem Jahr aus. Für 25 Jahre wurden Wolfgang Weltner, Martin Kosper, Marco Held, Mike Lutz, Dennis Ketturkat, Sascha Koch und Dominik Schloßnagel geehrt. Eine Ehrung nach 40 Jahren erhielten Alfred Hess, Thomas Rodamer, Klaus Ziegler, Ingo Neubert, Mathias Rumpel, Bernd Wenkheimer und Rudi Wenkheimer. Höhepunkt waren die Auszeichnungen von Kurt Lamparter und Theo Kieser für 50 Jahre. Musikalisch begleitet wurde die stimmungsvolle Feier von der Akkordeongruppe der Musikschule Kitzingen.

In seinem Rückblick auf das Jahr bezeichnete Rumpel den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga als Chance: „Wir haben uns in der Kreisliga an der Tabellenspitze festgesetzt und die Mannschaft hat ihren Spaß am Fußball zurückgewonnen.“ Besonders lobend hob er die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins hervor: „Wenn ich die Qualität und das Potenzial unserer Spieler sehe, stelle ich fest, dass sich der steinige Weg der Jugendarbeit lohnt. Wir können zuversichtlich nach vorne blicken.“ Als einen Höhepunkt des Jahres nannte er das vereinseigene Sammelalbum und dankte Fotografin Petra Ketturkat, „die mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit Bild um Bild geschossen“ habe.

Dank an Ehrenamtliche

Mit großem Applaus stimmten die anwesenden Mitglieder in Rumpels Dank an alle ehrenamtlichen Helfer ein, die „in verschiedenen Bereichen ganz dringend benötigt werden“. Erst in diesem Jahr wurde Dieter Köberle mit dem Ehrenamtspreis vom Bayerischen Fußball-Verband ausgezeichnet. Wenn Rumpel die zahlreichen Mitglieder sehe, die der Einladung gefolgt waren, zeige ihm das, dass die SSV-Familie zusammenhalte: „Darauf können wir stolz sein, denn das können in der heutigen Zeit nicht mehr alle von sich behaupten.“

Der 1949 gegründete Siedler-SV ist mit rund 600 Mitgliedern einer der größten Sportvereine Kitzingens. Der Fußball stellt den Mittelpunkt des Vereinslebens dar. Mit Gymnastik, Aerobic und Kinderturnen bestehen weitere Abteilungen.