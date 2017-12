„Jetzt ist die Zeit, um dankbar zu sein für Familie und Freunde“, lautete das Motto der Weihnachts- und Jahresschlussfeier bei der SpVgg Münsterschwarzach/Gerlachshausen. Traditionell trafen sich die Sportler mit ihren Angehörigen und Freunden im Begegnungshaus Arche in Stadtschwarzach. Die Worte „Zusammengehörigkeit, Glück und Nähe“ zogen sich wie ein roter Faden durch den besinnlichen Abend.

Im Mittelpunkt standen die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder. Seit 60 Jahren ist Gerhard Keppner bei der SpVgg. Da er nicht an der Feier teilnehmen konnte, wird ihm der Ehrenbrief später überreicht. Goldenes Mitgliedsjubiläum (50 Jahre) feierten Gerhard Kauppert, Wolfgang Müsch und Erhard Seitz. Seit 40 Jahren gehören Renate Back, Nikolaus Helemann und Reinhard Klos der Vereinigung an. 30-jähriges Jubiläum begingen Katharina Fink, Peter Helemann und Uwe Hillenbrand. Urkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft bekamen Petra Bucklisch, Renate Helemann, Sebastian Kuhn, Maria Prötzel und Sven Weckert. Die Vereinsnadel in Bronze für 20 Jahre Zugehörigkeit erhielten Marco Fuchs, Laura Heller, Madeleine Pomazy, Axel Zimmermann und Stefan Zimmermann.

Vorsitzender Ludwig Lukacz empfahl den Anwesenden „in einer hektischen Zeit mit täglichen Horrormeldungen“: Gerade in dieser Zeit sollte ein Leben im Verein dies vergessen lassen und die Gemeinsamkeit im Ort untereinander stärken. Sein Dank galt den Sportlern, den Übungsleitern sowie den ehrenamtlichen Funktionären und Helfern, ohne die ein Verein nicht existieren könne.

Die Teilnehmer der Adventsfeier erlebten besinnliche und frohe Stunden. Die Kinder freuten sich über die Geschenke des Nikolaus, der das Vereinsgeschehen unter die Lupe nahm. Musikalisch wirkten der Chor Main Xang sowie Lisa Lindener und Steffi Dresch mit. Vier Kinder trugen eine Weihnachtsgeschichte vor. Eine Tombola rundete das Geschehen ab.