STADTSCHWARZACH vor 1 Stunde

Zumba-Fitnessparty für den guten Zweck

Am Sonntag, 15. April, findet von 14 bis 17 Uhr eine Zumba-Fitness-Party zugunsten der leukämie- und tumorkranken Kinder der Würzburger Station Regenbogen in Stadtschwarzach statt. Neben Tanzvorführungen und Kinderaktionen ist die Regenbogenstation mit einem Infostand vertreten. Die Veranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr in der Schwarzachhalle statt. Karten zu 5 Euro gibt es im Vorverkauf unter Tel. (0 15 90) 2 44 50 38 oder per E-Mail an sandra.remler@web.de sowie zu 8 Euro an der Tageskasse.