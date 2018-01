Einen schönen Jahresabschluss gab es für eine 78-

Frau aus Kitzingen am Samstag.

Die Frau hatte am Freitag in der Ritterstraße ein Schlüsselmäppchen verloren, in dem sich unter anderem ein Autoschlüssel befunden hat. Eine andere Frau hatte das Mäppchen gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Dort konnte die verzweifelte 78-Jährige ihre Schlüssel am Samstag abholen. Damit war der Jahresabschluss gerettet, so die Polizei.