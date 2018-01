KITZINGEN vor 2 Stunden

Zum Faschingzug jetzt anmelden

Noch knapp viereinhalb Wochen Saison liegen vor den Narren. Wer noch beim Landkreis-Faschingsumzug in Dettelbach als Teilnehmer dabei sein möchte, kann sich bis Sonntag, 4. Februar, anmelden. Der Umzug findet am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 14.11 Uhr in Dettelbach statt. Organisator ist die Dettelbacher Karnevalsgesellschaft.