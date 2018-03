1 / 1

Foto: Foto: Winfried Worschech

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Treue zum Großlangheimer Turnverein überreichte Vereinsvorsitzender Gerhard Pfannes (hinten links) in der Jahreshauptversammlung des TVG am Sonntagabend in der Turnhalle. Unser Bild zeigt in der hinteren Reihe Max Endres, Artur Schmitt, Ernst Kuhn, Johann Ruck, Elke Bergmann, Norbert Rickel, Franz Pfannes und Franz Schmitt. Vorne: Ewald Müller, Raimund Pfannes, Karl Bergmann, Erich Schmitt, Franz Nicola und Kaspar Ruck.