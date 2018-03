Zum Erfolg des TV Großlangheim tragen viele bei

Großes sportliches Angebot für über 700 Mitglieder

Das vielfältige sportliche Angebot des Großlangheimer Turnvereins brachte Bürgermeister Karl Höchner in der Jahreshauptversammlung des Sportvereins am Sonntagabend in der Turnhalle auf den Punkt: „Es ist phantastisch, wie breit der Verein aufgestellt ist“. Die Angebotspalette ist auch mit ein Grund dafür, dass der Verein inzwischen 719 Mitglieder hat. Vereinsvorsitzender Gerhard Pfannes lobte denn auch den großen Einsatz vieler Mitglieder: „Ohne die vielen unterstützenden Hände und Ehrenämter könnte der Turnverein in der Form und Größe, wie er heute existiert, nicht bestehen“. Als eine weitere Grundlage für ein erfolgreiches Vereinsleben sah der Vorsitzende die Treue vieler Mitglieder. Aus diesem Grund habe man auch im Turnrat beschlossen, für Mitglieder, die mehr als 60 Jahre dabei sind, eine besondere Ehrung auszusprechen.

In einem kurzen Rückblick auf 2017 ging Pfannes auf den Frühjahrsputz, die Einfassungen um den Beachhandballplatz, den Krackenlauf, Turniere, Nikolausfeier, den traditionellen winterlichen Vereinsausflug in den Bayrischen Wald und verschiedenste Veranstaltungen in der Turnhalle ein. Beim Blick auf 2018 standen die Ertüchtigung eines Beachhandballplatzes, die Verjüngung des Turnrats, die Jugendförderung und die Sanierung des Hallendachs im Vordergrund, die nach Worten des Vorsitzenden einen Batzen Geld kosten werde. Dafür hat der Verein aber auch schon Rücklagen gebildet, wie Kassier Ewald Pfannes mitteilte, der auf eine positiven Jahresabschluss 2017 verwies. Dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Schriftführerin Regina Sterk ging auf die wichtigsten Themen der Turnratssitzungen und die verschiedenen Veranstaltungen ein und sorgte für Heiterkeit beim Putzplan für die Turnhalle: „Da wurden sogar schon Männer gesichtet“. Am Ende ihrer Ausführungen teilte sie mit, dass sie ihre Tätigkeit als Schriftführerin beenden werde, als ihre Nachfolgerin wurde Anna Schuster vorgestellt.

Oberturnwartin Anja Lenhart zeigte die sportliche Bandbreite auf, die für Bewegung vom Kleinkind beim Eltern-Kind-Turnen bis hin zu den reifen Jahrgängen bei der Frauengymnastik und der Männersportgruppe reicht. „Bei uns ist während der ganzen Woche in der Turnhalle etwas los“. Dass auch gute sportliche Leistungen geboten werden, sehe man am Leichtathletiknachwuchs, der mit Johannes Helmer in seiner Altersklasse im Mehrkampf einen unterfränkischen Meister in seinen Reihen hat. Hartes Training ist nach ihren Worten auch bei denen angesagt, die beim Triathlon, Marathon oder Halbmarathon für die Vereinsfarben unterwegs sind.

Handballabteilungsleiter Mathias Günther ging auf die drei weiblichen Teams beim Handballnachwuchs und auf die fünf Mannschaften von der E- bis zur A-Jugend bei der männlichen Abteilung ein, bei der man sich auch mal zum Beispiel bei der B-Jugend mit dem TSV Rödelsee aushelfe, um einem Abwandern in andere Vereine zuvor zu kommen. Günther bedauerte, dass die erste Mannschaft die Bezirksoberliga nicht halten könne, da aufgrund von Abgängen und Verletzungen nie der gesamte Kader zur Verfügung stand. An die Mitglieder ging der Appell, als Trainer, Betreuer oder Schiedsrichter tätig zu werden, „denn es sind immer die gleichen, die sich da einsetzen“. Auch der Vereinsvorsitzender hob die Bedeutung der Nachwuchsarbeit hervor, um die Talente auch in die Teams integrieren zu können.

Ehrungen: 30 Jahre Mitglied: Monika Nicola, Anja Saar, Elke Bergmann;

50 Jahre: Otto Henke, Franz Schmitt, Klaus Berger;

Über 60 Jahre: Franz Pfannes, Edgar Kraft, Ernst Kuhn, Johann Ruck, Reinhold Kreller, Norbert Rickel, Max Endres, Kaspar Ruck, Willi Pfannes, Artur Schmitt, Alois Ritzler, Raimund Pfannes, Ewald Müller;

Über 65 Jahre: Franz Nicola, Philipp Grebner, Karl Bergmann, Karl Faustmann, Erich Schmitt, Lorenz Sterk, Fritz Grebner;

Über 70 Jahre: Johann Rickel, Otto Rickel und Rudolf Baus.