Zugtickets werden teurer

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), zu dem auch ein großer Teil des Landkreises Kitzingen gehört, hebt seine Fahrpreise zum 1. Januar 2018 um durchschnittlich drei Prozent an.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, rechne der Verbund mit Kostensteigerungen von rund 2,5 Prozent und will mit der Erhöhung von weiteren 0,5 Prozent Städte und Landkreise entlasten.

VGN und Verkehrsunternehmen erwarten durch die Tarifanhebung Mehreinnahmen von rund 9,4 Millionen Euro. Die Fahrgeldeinnahmen des vergangenen Geschäftsjahrs in Höhe von 340 Millionen Euro deckten laut Pressetext den Aufwand nur zu knapp 46 Prozent, der größere Teil wurde aus Steuermitteln finanziert.

Wie sich die Preiserhöhung auswirkt, zeigt sich beispielsweise am TagesTicket Plus, das ab dem neuen Jahr 19,70 Euro (bisher 19,10 Euro) kostet. Dafür können bis zu sechs Personen (höchstens zwei Erwachsene) am Wochenende im Gesamtraum des VGN fahren. Neu zum Jahreswechsel ist zudem, dass der Landkreis Haßberge zum VGN gehört.

Zudem gilt ein neuer Fahrplan für das gesamte Gebiet ab dem 10. Dezember.