Zu viele ungeklärte Fragen

Große Einigkeit herrschte bei den meisten Themen, mit denen sich der Verwaltungs- und Bauausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstagabend befasste. Schnelle Beschlüsse, die mit 13:0 einstimmig gefasst wurden, kennzeichneten den Verlauf.

Für eine Summe von rund 590 000 Euro erhielt die auf Sportanlagenbau spezialisierte Firma Heiler aus Bielefeld den Zuschlag, den bestehenden Hartplatz im Außenbereich des Sportzentrums im Sickergrund zwischen Januar und Juni 2018 in einen Fußball-Kunstrasenplatz umzubauen. Wegen Zusatzarbeiten erhöhten sich die Kosten für die Dachdeckerarbeiten an der Sickergrundhalle um rund 42 000 Euro. Da es sich um einen Nachtrag von mehr als zehn Prozent handelte, musste dieser noch einmal extra beschlossen werden. Auch eine Änderung am Bebauungsplan für den Richthofen Circle passierte den Rat ohne Gegenstimme. Auf dem Gelände soll im direkten Anschluss an drei bestehende Gebäude ein viertes entstehen und für das Hotel genutzt werden.

Als schwierig erwies sich es lediglich, einen Beschluss zum Bebauungsplan für das Gebiet am Südlichen Hammerstiel zu fassen. Zahlreiche Einwände der Räte führten zu einer Vertagung des Themas, da diese wesentliche Änderung am Plan zur Folge hätten. Bauamtsleiter Oliver Graumann nahm diese zur Kenntnis und zur Prüfung mit. Der Ausschuss war sich aber einig, dass so schnell wie möglich ein Beschluss fallen solle. Deshalb wurde das Thema bereits für die nächste Sitzung am 14. Dezember angesetzt. „Wenn wir jetzt einen Fehler machen, kommen bei den Bauanträgen wieder zahlreiche Ausnahmeanträge“, gab Thomas Steinruck (KIK) zu bedenken.

Detailfragen klären

Er und Manuel Müller (UsW) regten an, die Standorte der Straßenbeleuchtung zu überprüfen, „so dass wir später keine Lampen versetzen müssen“, falls diese vor möglichen Grundstückszufahrten stünden. Ebenso sprach sich Steinruck für eine einfachere Formulierung des Bebauungsplans aus, „dass jeder am Ende weiß, was er zu tun und zu lassen hat“. Für Steinruck und Jens Pauluhn (Ödp) stellte die zulässige Gebäudehöhe von 8,50 Meter ein Hindernis für Bauvorhaben dar. „Das passt hinten und vorne nicht. Unter 10,50 Meter kommt man hier nicht vernünftig klar“, meinte Pauluhn. Er gab zu bedenken, dass zwei zugelassene Vollgeschosse möglicherweise zu wenig Wohnraum bieten könnten, und regte an, zudem ein ausbaufähiges Dachgeschoss zu gestatten. Ebenso seien begrünte Flachdächer mit in die Liste der zulässigen Dachformen aufzunehmen.

Pauluhn sprach sich zudem für einen baldigen Vermarktungsbeginn des Baugebiets aus. Auf die Vorgabe, eine Zisterne zu bauen, wies Hans Schardt (ProKT) hin. Eine solche Verpflichtung gehe aus dem bisherigen Plan nicht deutlich hervor. „Wir reden immer davon, dass wir in Mainfranken ein regenarmes Gebiet sind. Jetzt sollten wir etwas dagegen tun“, begründete er seinen Vorstoß.

Allerdings führte Manuel Müller die Baukosten und Peter Lorenz (UsW) die Betriebskosten an, falls das gesammelte Wasser zur Nutzung nach oben gepumpt werden müsse. Bürgermeister Stefan Güntner (CSU), der die Sitzung in Abwesenheit von Oberbürgermeister Siegfried Müller zügig leitete, erinnerte hierbei an den ökologischen Nutzen dieser Maßnahme.