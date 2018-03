Zu schnell in die Kurve

Ein 23-jähriger Kitzinger war am frühen Samstag gegen 3 Uhr mit seinem Mercedes von Gräfenneuses in Richtung Geesdorf unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er laut Polizeibericht wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte frontal in die Leitplanke. An dem Mercedes entstand massiver Frontschaden und auch mehrere Leitplankenfelder wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.